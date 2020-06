Gastronómicos y hoteleros de San Martín sobre la temporada de invierno: “La ocupación no creo que supere el 30%”

Se acerca la temporada de invierno en un contexto particular, donde las ciudades y las familias se vieron altamente golpeadas a causa del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Coronavirus. En este marco, los hoteleros piensan en cómo cambiará la elección de los turistas.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Rubén Barco, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes, se refirió en primera instancia a la apertura de los locales gastronómicos y señaló: “Los que están trabajando un poquito pueden ser los cafes y bares”.

“El martes hice una recorrida tipo 18.30 y prácticamente no había gente, en muy pocos, en Dublin había tres mesas, creo que es prematuro todavía, fue solamente lunes y martes, habría que dejar pasar ver una semana ver cómo evoluciona viernes y sábado” continuó.

Luego, respecto a los protocolos explicó que los hoteles, aparts y cabañas están trabajando con las medidas dictadas por la Provincia. “La gente se está proveyendo de estos termómetros digitales tipo pistola que te toman a distancia, están comprando con un costo de $9 mil $9.500 + IVA” detalló.

Además, los hoteleros están comprando insumos para la apertura como por ejemplo las alfombras con líquidos desinfectantes y colocando mamparas, en algunos casos de acrílico, en otros de vidrio, para un comienzo .

El protocolo con personal se adhiere también al provincia con máscaras y mucho desinfectante, pero Barco alertó: , “Hay muchos hoteles que directamente no abren en la temporada de invierno”.

Consultado por las expectativas de cara a la temporada, el referente consideró: “Pienso que la gente acá va a venir únicamente en vehículo, no creo que se les de por viajar en micro. Aerolíneas hasta septiembre ya dijo que no viene pero probablemente lo larguen antes, algún otro vuelo puede ser en agosto”.

Y finalizó: “De cualquier manera, la gente que venga va a venir a cabañas o a algún departamento, informal, y después apart hoteles, pero no me parece que busque hoteles, hosterías en un principio. El público que venga va a ser en auto y si me preguntas la ocupación no creo que supere el 30%”

