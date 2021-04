Gastronómicos que se reinventan y se adaptan a las nuevas costumbres y estilos de alimentación

En diálogo con Diario7 Lagos, Malena dueña del café, explicó cómo es trabajar en la nueva normalidad. Con la apuesta a la comida vegana, la gastronómica innova constantemente su menú adaptándose a los nuevos modos de vida.

Se acerca la temporada invernal y los sanmartinenses vuelven a elegir a este comercio para el que la pandemia no fue un obstáculo. “Por la ubicación donde estamos, el público que tenemos es gente local. Los feriados o carreras como el Patagonia Run no nos hacen mucha diferencia cuando es feriado o esos días la gente local no sale, no va al banco, al centro médico”.

Finalizado el verano, los locales cambian su consumo y Café Danés (Gral. Villegas 1184) se adapta a ello: en verano trabajan con horario cortado y para esta época ya comienzan con el horario extendido de 8.30 a 20.30 y los sábados cierran de 13.30 a 16.40

En la actualidad el principal desafío del local es hacer cumplir los protocolos. Malena reconoce que son “bastante exigentes. Hemos tenido muchos problemas con eso. No con el uso del barbijo, eso ya todo el mundo lo sabe”.

“Somos un café chiquito y tenemos la capacidad reducida en un 50% entonces tenemos que acompañar a la gente a sentarse, preguntarle cuantos van a ser y el habitué del café no le gusta que lo acomode, se quieren sentar en una mesa para 5 por la compa, es difícil, todos los días tenemos algún inconveniente con eso”, afirmó.

En este sentido, la emprendedora ratificó: “ Jamás tuvimos más capacidad de lo permitido cuando sé que en otros lugares no se respete, somos muy hinchas con eso, con la ventilación por más que hace frío tenemos puerta abierta”.

Malena destaca en este contexto la ventaja de los decks gastronómicos que se habilitaron. “Sumo un espacio más afuera, ahora con el clima se va a complicar, es une espacio más que esta bueno, es una ventaja que también está la opción ahora que le pidieron al Concejo que extienda el uso el deck, si lo dejan esta bueno”.

Tanto en el interior como en sus decks, los clientes de Café Danés eligen los budines, scons, los tostados de pan árabe y los desayunos con tostadas, café y jugo.

Respecto a las nuevas incorporaciones en la carta, Malena señaló: “Siempre estamos sumando cosas sobre todo para las personas que comen especial, celiacos, los veganos, siempre estamos tratando de satisfacer a todos”.

“Para vegetarianos y veganos, siempre tenemos un pancito, brownie apto, celiacos también, hay una parte de panes apta para celiacos, todo el pedido de fiambre que hacemos es apto para celiacos eso siempre estamos tratando de tener para todos los públicos, leche de almendras que piden un montón”, detalló.

En cuanto a las elecciones de los sanmartinenses, la gastronómica destacó: “La opción vegana es una forma de vida, siempre la gente se cuida mucho en San Martin, después la gente nueva que ha venido y los jóvenes están con el tema de lo vegano asique tratamos de estar con todo, ser amplios en ese sentido”.

De cara al futuro, consideró: “Siempre soy positiva soy una agradecida porque la gente me elige y tengo esa gente que vuelve todos los días, soy un agradecida y me gustaría que fuera un invierno con menos problemas posibles, ya veo por la ventana la cola eterna de autos cargando nafta y eso es un problema, más que expectativas pido que se resuelvan cosas básicas”.

