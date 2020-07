Gastronómicos de San Martín lanzan promociones para promover el consumo: martes de pizzas, sábados de cafe y más

Bajo el lema “Vos salí, nosotros te cuidamos”, los gastronómicos de San Martín de los Andes desarrollaron una iniciativa en la que invitan a los vecinos y vecinas de la ciudad a disfrutar de imperdibles promociones.

Para promover el consumo, las mismas son para utilizar “en salón” y podrán aprovecharse (por el momento) en los locales que se encuentran al final de esta nota.

Los sábados, se implementó un 2×1 en café.

Los martes, en pizzerías y bares, existe un precio promocional de $350 para las pizzas grandes, de 4 variedades, además de un 2×1 en cervezas.

Mientras que los miércoles, los restaurants ofrecen un plato gourmet a un valor de 350 pesos.

“Salí, comé, paseá” es la propuesta elaborada por Nicolás Urquiza de Torino, que fue ampliamente acompañada por el sector, que además desde este martes extendió la apertura de sus locales hasta las 00 horas, tras la flexibilización anunciada por parte del Gobierno Provincial para las localidades sin casos positivos de COVID-19.

Locales adheridos a la fecha:

1904

Almacen del Sandwich

By The Way

Café Danes

Corazon contento

Deli

Dublin

El Cafecito

El Caldero

Empanadas Patagonia

La Barra

La Casona

La Costa

La Posta Criolla

La Tasca

Maximus

Merken

Nobuko

Piedra Buena

Pipon Pipon

Piscis Restaurant

Pulgarcito Restaurante

Suyai Pan y Café

The Cuchitrill

Tijuana

Tio Paco

Torino Bar Bistro

Ulises

Unser Traum

Zen tea