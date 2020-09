Gastronómicos de Angostura convocan a una marcha para las 17 en contra de la Fase 1: “Necesitamos trabajar”

En las últimas horas, vecinos de Villa La Angostura dedicados al rubro gastronómico y dueños de restaurantes convocaron a una marcha a través de las redes sociales. La movilización está prevista para las cinco de la tarde en Avenida Arrayanes: según confirmaron Eduardo Fernández y Viviana Horaci del restó “Patagonia Chop Chop”, la protesta se dará por medio de una caravana de autos que pasará por el centro y llegará hasta la Municipalidad.

“Queremos trabajar, no queremos plata. Es una locura volver a Fase 1 después de estar siete meses igual”, expresaron Fernández y Horaci a Diario 7 Lagos, y sentenciaron: “nuestro motivo principal es claro. Necesitamos trabajar. De nuestro negocio dependen cinco familias con hijos. Estamos absolutamente convencidos de que no es necesario volver a la primera fase”.

Los vecinos publicaron un video donde le hablan directamente al Intendente Fabio Stefani. Cabe recordar que la disposición de una nueva cuarentena obligatoria es, en principio, por 96 horas, a raíz de la aparición de tres casos en la ciudad, donde uno no había mantenido nexo epidemiológico con los otros dos.

“Pensamos que se pueden tomar recaudos. Si no quieren que la gente salga, aunque sea que nos permitan hacer delivery para pagar los sueldos y los servicios”, afirmó Viviana. La pareja relató que para ellos no se piensa en todos ya que no hay una planificación fortalecida y que “se siguen únicamente los lineamientos de la Provincia”.

En cuanto a la movilización, los vecinos anunciaron que se han contactado con otros colegas y el objetivo es salir “en auto, con barbijo, manteniendo el distanciamiento que corresponde” para dirigirse al centro de la ciudad, y de allí, al Edificio Municipal.

Por su parte, Eduardo remarcó que la decisión “les corta las piernas” al rubro gastronómico: “somos gente que trabajó toda la vida. Se supone que debíamos prepararnos para cuando llegara esto, y eso implicaba tener un hospital preparado. No estamos exentos de contagiarnos, pero si ahora nos cierran a fase 1 quiere decir que la localidad no está preparada para el aumento de casos”, agregó Horaci.

En el marco de la incertidumbre que propicia la propagación del Coronavirus de manera local, provincial y también nacional, los gastronómicos se preguntan qué sucederá cuando “se les permita reabrir las puertas y nuevamente haya un contagio”: “No queremos llegar así a la temporada, que es lo que estamos esperando para poder trabajar, si seguimos así no vamos a poder abrir ahora, ni en vacaciones de verano, ni de invierno”, argumentan.

Entonces, es Fernández quien asegura: “Nuestras ganas de trabajar no son para ganar plata, son para mantenernos. Tenemos cinco familias que dependen de nuestro negocio, nos estamos manteniendo, no estamos ganando un centavo. Estamos manteniendo a esas familias”.

Según señalan, la intención es que las autoridades y el propio Fabio Stefani los invite a generar un encuentro virtual para “poder llegar a una solución”: “queremos que se tomen absolutamente todos los recaudos pero necesitamos trabajar”, finalizan los dueños de Patagonia Chop Chop.

