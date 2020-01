Fuegos JL: El emprendimiento de asadores que nació en General Rodríguez y llegó al mundo

Todo comenzó en septiembre de 2017, cuando el comerciante Julián Lanzillotta se hizo un asador para cocinar en su casa, subió la foto a las redes sociales y tuvo una repercusión que no esperaba. Desde hace un año y medio vende asadores para figuras reconocidas del país y exporta a Europa y Estados Unidos.

En dialogo con Diario 7 Lagos, Julián detalló que tardó ocho meses en concretar el proyecto. “La idea salió porque yo soy fanático de cocinar a la cruz, y vivo en Lujan, una zona muy de campo y tenía mucho viento. Siempre renegando con la cruz un día un amigo compra uno que era un chapón al piso con ruedas y cuando lo lleva lo miro y digo ‘que bueno con ruedas por el viento, voy a hacer uno”.

Para ese entonces, el emprendedor contaba con ferreterías industriales y la idea de comercializar sus creaciones era lejana. Además, se encontraba atravesando una crisis económica en lo que definió como su “peor año” y debía sacar sus locales adelante.

“Me hice el asador, pero lo hice alto le puse tabla, le fui agregando accesorios. Nunca lo pensé como un negocio, como una idea innovadora” confiesa. Pero su pensamiento comenzó a cambiar cuando compartió el asador en las redes sociales: “Hizo un ruido que me llamó la atención, me preguntaban dónde lo había comprado, me pedían que les haga y les decía que no”.

Sin embargo, accedió a hacer un asador para el Club Biblioteca Mariano Moreno, donde jugaba al rugby, y lo donó. “Cuando lo llevo al club en el primer tercer tiempo, los jugadores mas chicos que son muy de las redes me arrobaban a mí. Al otro día tenía como 40 mensajes privados de gente que no me seguía para que les cotice un asador” continuó.

Fue entonces que le pidió a su hermano Nicolás Lanzillotta, que es arquitectos que le haga un logo para crear su página de Instagram y compartir sus trabajos. Así nació Fuegos JL, con su imagen inspirada en la serie Vikingos.

Ya en el segundo partido de rugby, Julián le dijo a los jugadores que esta vez arrobaran a su emprendimiento. En un día, ya había acumulado 200 mensajes y más de 1500 seguidores, pero había un problema. “Yo no tenía nada para producir, no sabia que me iban a pedir” explicó Lanzillotta.

“Es semana empecé a viajar, me contacte con gente del interior empecé a comprar todo lo que había dando vuelta, arranque ahí, a las 2 semanas me habían agregado los chicos de “Locos x el asado” que les encantó, lo subieron y empecé con los futbolistas” relató Julián, y es que a la fecha sus productos llegaron a figuras como D’ Alessandro, los hermanos Funes Mori, Bruno Zuculini, oso Prato, Esteban Andrada, Lucas Barrios, German Paoloski, Peque Schwartzman, el Flaco Schiavi y más.

Los asadores, que van desde los 50 cm de diámetros hasta los 1,40, están construidos con ruedas de carro viejo, maquinas agrícolas, tractores, sembradoras, cosechadoras y cuentan con innumerables accesorios que se le pueden agregar para personalizarlo a gusto: cruz, parrilla, disco, provoletera, espiedo, jaula, accesorios para colgar pollos, tablas, y está próximo a lanzar las fundas para cubrirlos.

Más allá de la estructura, el creador de Fuegos JL explica que la ventaja más grande que le ve al producto es que “el parrillero está en contacto con la naturaleza porque el asador va en el parque, no está encerrad adelante de una parrilla y al ser redondo genera como una reunión con toda la gente alrededor. Hay una mística cuando se usa que en la parrilla no la logras, se genera un clima increíble, mirando la carne, tomando algo” expresó.

Un sueño de General Rodríguez al mundo

Julián destaca la importancia de Instagram en su proyecto que le permitió llegar México, Londres y Los Angeles. En febrero viajará a Miami donde realizará una distribución por el país en el que mayor demanda tiene.

Ya a un año y medio del comienzo de Fuegos JL, Julián busca transmitir el mensaje de que cumplir los sueños es posible. “Yo toda la vida trabaje para poder subsistir económicamente, y el proyecto este tiene esto de que no lo hice como negocio, lo hice por hobby. La satisfacción que tengo por hacer algo que me gusta es increíble”.

“Yo hoy tengo 36 años, pero estuve 15 años trabajando de algo que lo hacía por lo económico, y ahora es al revés, no tiene precio. Tengo una satisfacción personal de que lo que generé por hacérmelo para mi le gustó a todos es una locura” continuó.

“Desde que tengo vida comercial fue mi peor momento económico, mío y del país, yo estaba re fundido, tena un prestamos re grande porque no podía bancar lo que estaba bancando y sin embargo esto salió de algo que lo hice con amor, de corazón” finalizó.

De hecho, entre las visitas reconocidas que estuvieron en su taller estuvo Maru Botana que visitó al emprendedor y destacó que lo que quería era difundir su historia.

Fuegos JL y Vikings

El logo cuenta con dos dragones rodeando uno de los asadores, y dichos dragones son inspiradas en la serie Vikingos, de la que Julián es seguidor.

Tal es su gusto por esta serie de HBO que cada asador lleva el nombre de un personaje y en su taller realizó un mural con la cara de “Floki”. Fue el mismísimo actor Gustaf Skarsgard, que encarna al personaje en la serie, que le comentó la foto en sus redes sociales y le cumplió otro sueño al emprendedor de Rodríguez.