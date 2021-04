Frente a la Segunda Ola, comerciantes de San Martín advierten: “no se han podido tomar las medidas para recuperar todo lo que se perdió en el 2020”

Uno de los grandes protagonistas del fin de semana largo que pasó fueron los cortes de rutas por parte del personal de Salud de la Neuquén en reclamo de mejoras salariales. Ayer, el personal realizó nuevamente un corte sorpresivo sobre la Ruta 40 a la altura del puente del río Chimehuin, en Junín de los Andes.

Sumado a estos cortes, la segunda ola de Coronavirus que afecta a la Argentina comienza a sentirse con mayor impacto en la realidad de los comerciantes de San Martín de Los Andes.

Sumado a las nuevas medidas de Nación luego del vencimiento del DNU que regía hasta el momento, la circulación en la ciudad se mantiene restringida entre las 2 y las 7 de la mañana; mientras que el horario de apertura de bares y restaurantes se encuentra habilitado hasta las 2 de la madrugada.

En diálogo con Diario 7 Lagos, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de Los Andes y presidente de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN), explicó que aún “no se han podido tomar las medidas necesarias para ver cómo recuperan todo lo que se perdió en el 2020”.

“El fin de semana de Pascuas no fue lo que esperábamos, suponemos que en parte influyó el corte de ruta total de más de trece horas que se realizó el jueves pasado tanto en Junín de los Andes como en Arroyito, algo que el sector de salud había anunciado y no hubo autoridades dispuestas a destrabar el conflicto para que no se concretara”, relató Mantaras.

Con este panorama, el presidente de la Cámara manifestó que desde el inicio de la pandemia se ha vivenciado una mayor presión impositiva en el aumento de impuestos o tasas que repercutieron en la economía de los comerciantes de la región neuquina.

“Nosotros hacemos nuestro trabajo para que el sector no sea perjudicado y ver cómo recuperamos todo lo que se perdió el año pasado”, aseguró el también mandatario de FEEN.

Con el aumento intensificado de casos de Coronavirus que afecta al país en las últimas semanas, el balance de la temporada estival ha dejado un saldo positivo, pero la mirada a futuro respecto a los niveles de venta esperados para la época se vuelve una incógnita respecto de lo que sucederá con las nuevas medidas locales, provinciales y nacionales.

