Flor Vigna incomoda en el chat de La Academia: “Veo mucho sticker sexual”

Flor Vigna brilló en la pista de La Academia con la imitación que realizó de Britney Spears. El jurado quedó encantando con el despliegue que dejó sobre el escenario y cómo se lució.

Al terminar su actuación, las cámaras de Los Ángeles de la mañana fueron en su búsqueda para que exprese cómo sintió esta performance. En este marco, no solo resaltó su actuación, sino que también aprovechó para hablar de lo que sucede en el chat de participantes de La Academia.

Flor Vigna se sinceró ante las cámaras y contó que el chat de participantes ya la tiene saturada y hasta deslizó que tiene ganas de irse. “Hablan mucho, somos millones. Entonces yo hay muchas cosas que me pierdo. Estoy a punto de eliminar el WhatsApp, pero no por el grupo. Lo uso por laburo, pero viste que te cansa estar todo el tiempo“, expresó sin vueltas la actriz.

Después, resaltó: “Veo mucho sticker sexual, hay a rolete“. Sin embargo, sobre su situación con los grupos, remarcó que no prefiere lo virtual. “Me hablo mucho acá, me tomo un café con los chicos de acá, pero en el grupo no los sigo. Me cansan los grupos porque cuando lo veo hay como 300 mensajes”, expresó sincera Flor Vigna.

Fuente: Rating Cero