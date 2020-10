Finalizó el ciclo “Debate abierto: Fondo Anticíclico Neuquén”

En la sexta y última jornada de debate, expuso Eric Parrado Herrera, economista y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien celebró la iniciativa y remarcó la importancia de este tipo de fondos. “Sabemos lo que tenemos que hacer en materia de políticas públicas pero muchas veces lo postergamos por otras cosas” señaló.



Las palabras de apertura estuvieron a cargo del vicegobernador, Marcos Koopmann, ocasión en la que destacó la diversidad de miradas y aportes desde distintos espacios políticos durante el debate.



Koopmann destacó la labor del economista chileno en la administración de los fondos de aquel país, durante la crisis económica mundial del 2008 y 2009. En relación al ciclo de exposiciones en la legislatura neuquina dijo que es “el camino que tenemos que construir, de participación activa y debate” y agradeció la participación de diputados y diputadas. “Salga la ley que salga nos va a cambiar el futuro de la provincia de Neuquén”, sostuvo.



En su introducción Eric Parrado Herrera, economista y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) manifestó su agradecimiento a la legislatura neuquina por la convocatoria al debate y aseguró que “no debemos postergar decisiones”. Y en este sentido señaló que a principios de los ’90 solo 7 países habían adoptado reglas fiscales, y hoy más de 80 países tienen sus propias reglas en este sentido.



Al hablar, Parrado Herrera sostuvo que no solamente la política fiscal contracíclica debiera arreglar todos los problemas que tenemos, sino considerar también la política monetaria con un enfoque en estabilidad de precios con control de la inflación y un régimen cambiario creíble para “mejorar la calidad en la toma de decisiones”, señaló.



Parrado Herrera introdujo los conceptos de “estabilización fiscal en relación a la gestión de flujos y de stocks” y señaló que están sujetos a los presupuestos de año a año y por lo tanto se tienen que trabajar en paralelo. “Un mensaje importante para dar es que uno ahorra solamente cuando se tiene un excedente y eso es hacer trampa a uno mismo” dijo el especialista y citó como ejemplo abrir una cuenta de ahorro con los recursos de la tarjeta de crédito.



En relación a las commodities, el gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dijo que es una situación problemática por la volatilidad de precios, por caso del barril del petróleo. En este sentido aseguro que “es el concepto básico respecto de la importancia para un fondo anticíclico, tener una visión de mediano o largo plazo y que no dependa tanto de los ciclos políticos” añadió.



En otro tramo de su exposición el economista chileno hizo mención a la crisis financiera actual producto de la pandemia, y resaltó la importancia de un fondo de ahorro para situaciones de emergencia. “Tienen que pensar en un objetivo numérico para guiar la política fiscal, incluir indicadores, reglas de gasto, deuda y que sea también simple en términos de monitoreo y que el público las entienda cuando se comunique” expresó Parrado Herrera.



“Los fondos soberanos son un autoaseguro y establecen una suerte de disciplina fiscal” señaló el experto del BID e hizo hincapié en mantener la transparencia, la simplicidad y la prudencia fiscal en el manejo de fondos anticiclicos.



Finalmente, y a modo de conclusión, Eric Parrado Herrera dijo que estas experiencias en otros países han contribuido a reducir la volatilidad económica. “Hay que evitar tentaciones cortoplacistas” y agregó que “para ganar legitimidad los poderes ejecutivos y legislativos tienen un rol clave en evitar el populismo y el mal uso de los recursos” finalizó.



Consultado por el índice de transparencia que caracteriza al fondo soberano chileno, el experto economista comentó que hay varios indicadores de instituciones que llevan un largo tiempo trabajando como el Foro Internacional de Fondos soberanos que hace auto evaluaciones de la transparencia, y el Peterson Institute for International Economics (PIIE) que de vez en cuando hace evaluaciones de fondos soberanos, pero “la mejor forma es que los ciudadanos evalúen la transparencia”, sentenció.



A su vez, se refirió a la disciplina fiscal necesaria para que estos fondos se constituyan y sean exitosos, aludiendo al ejemplo de Venezuela “que hoy vive una de las crisis económica y humanitaria más profundas, que no hubiese ocurrido si hubieran aplicado cierta disciplina para aprovechar el boom del petróleo”.



“Esto beneficia no sólo al gobierno de turno sino a todos los ciudadanos de la provincia. Ser prudente fiscalmente paga y eso lo valora la ciudadanía”, concluyó Parrado Herrera.





