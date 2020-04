Finaliza mañana la encuesta sobre la situación de comerciantes y empresarios locales ante la crisis sanitaria: piden que se sumen más angosturenses

Desde hace ya unas semanas, la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN) invitó a todos los comerciantes y empresarios de la Provincia a participar de la encuesta que prende mostrar como impacto la pandemia en el sector, capturar la realidad actual y aportar al diseño de políticas de reconstrucción de la actividad económica.

Diario 7 Lagos dialogó con el Presidente de FEEN, Lucas Mantara, quien explicó la importancia de que los comerciantes y empresarios locales se sumen a la herramienta que busca “hacer oír la voz del sector empresarial” a través de la “obtención de datos reales sobre cuál es la situación actual del área de comercio, de producción y turismo a nivel provincial”.

Cabe destacar que el Presidente de la Federación de Entidades Empresarias y Neuquinas, también comerciante y Presidente de la Cámara de Comercio de San Martín de Los Andes, subrayó que mañana es el último día en que la encuesta estará disponible para ser completada.

En tanto, Mantara advirtió que al día que fue consultado por este medio “solo siete respuestas de 170 recibidas aproximadamente a través del mecanismo digital pertenecían a Villa La Angostura”, por lo que la necesidad de sumar nuevas respuestas de empresarios y comerciantes angosturenses se vuelve imperiosa.

“La encuesta es abierta a todos los comercios y empresas, no necesariamente tienen que ser socios de ninguna cámara. Si le pedimos a nuestras 13 cámaras asociadas que por favor difundan la encuesta. Buscamos obtener información concreta para luego elaborar solicitudes al Gobierno provincial y nacional”, manifestó el Presidente de FEEN.

Mantara continuó relatando la dura realidad que atraviesa el sector privado a partir de la instauración de la cuarentena como consecuencia de la propagación del Coronavirus: “Lo que está sucediendo ahora no es lo ideal, podemos tener a los comercios trabajando en venta online pero no es algo que movilice su economía. Muchos de ellos no están preparados para hacer este tipo de ventas y no tiene herramientas para poder cobrar”

En paralelo, desde la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Villa La Angostura, informaron a Diario 7 Lagos que “una vez obtenidos todos los resultados elaborarán un informe final para plantearle los detalles al Ejecutivo Municipal y demás autoridades”.

Los datos númericos también son duros: “Más del 80 por ciento de los comercios de la Provincia expresan que no están preparados para la venta online”, informa Mantara, mientras que según la Cámara de Comercio angosturense, “más del 50 por ciento de las PyMES reducirán su personal si no son asistidos por medio de créditos”.

“Necesitamos tener información real para poder solicitar al Estado asistencia”, afirma Lucas Diario 7 Lagos, pide que se incluya a FEEN como una institución parte del Comité de Emergencia en la Legislatura, y opina que debería intervenir Defensa de la Competencia en aquellos comercios que no están habilitados para comercializar aún, frente a los supermercados que pueden hacerlo”.

“Por ejemplo, una vinoteca aún no está habilitada para abrir, y un hipermercado vende vinos. Creemos que habrá nuevas flexibilizaciones en el sector pero aún falta, debemos delantarnos y pedir medidas dinámicas y útiles para todos”, cierra Mantara.

La encuesta estará disponible de forma online para mañana y podes completarla haciendo click aquí.