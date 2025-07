Fin de semana largo en agosto: cuándo será el próximo feriado

Aunque el feriado del 17 de agosto no se mueve, el Gobierno Nacional decretó que el viernes 15 de agosto será día no laborable con fines turísticos. Esto permitirá a muchas personas disfrutar de un nuevo fin de semana largo el octavo del año. La medida está contemplada en la Ley 27.399, que autoriza al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres días no laborables por año con el objetivo de promover el turismo interno.