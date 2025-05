“Eso también es porque estamos igualando la línea de largada, porque si no, no podemos igualarnos en la línea de llegada”, indicó y remarcó que “hoy en la provincia de Neuquén tenemos 25.000 becas. No existe en otra provincia del país, pero tampoco existe en Latinoamérica un país que tenga semejante programa de becas”.

md (94).webp Figueroa: "No existe una forma de movilidad social más importante que la educación"

Asimismo, destacó que dentro del programa de Becas Gregorio Álvarez hay hoy “más de 3.000 estudiantes en la educación superior con una beca que ronda los 4.000 dólares anuales que se cobran los 12 meses. No existe eso en otro lugar”. Los neuquinos “creemos en que la única forma en la cual nosotros podemos progresar es invertir en la educación”, señaló y aseguró que para esto “estamos ejecutando o en proceso de licitación este año 85.000 metros cuadrados de escuelas”.

“No existe este número en la República Argentina: 85.000 metros cuadrados de escuelas, nueve nuevas escuelas técnicas, 45.000 metros cuadrados de escuelas técnicas”, remarcó.

En este marco, el gobernador recordó que la industria del gas y el petróleo hoy coloca a Neuquén como la cuarta provincia que más le aporta al Producto Bruto Interno del país. “Tenemos que formar a toda nuestra gente para que pueda ocupar esos lugares de trabajo. En eso tienen que estar la universidad, la educación técnica y las escuelas de formación en cada uno de los lugares de la provincia”, concluyó.

La rectora de la UNCo, María Beatriz Gentile recordó que “esta universidad nació básicamente para involucrarse con el destino de la región, para formar a los hijos de los trabajadores”, y celebró que “estamos aquí festejando estos 50 años”, con la ampliación de la sede que se inaugura el lunes en Chos Malal.

Por este motivo, “debo felicitarnos a todos y todas nosotras, porque en un momento donde a nivel nacional nadie inaugura nada” en la provincia del Neuquén “estamos inaugurando nada más y nada menos que una sede para más de 500 inscritos que tiene hoy el CREUZA en el norte, en la sede de Chos Malal”, dijo.

La directora del Centro Regional Universitario Zapala, Graciela Bianchini, agradeció muy emocionada la presencia de todas las autoridades provinciales y municipales y destacó la figura de la rectora, que “defiende a la universidad pública y es una pregonera del derecho que tenemos los argentinos de seguir teniendo educación pública”.

También celebró la presencia de “un gobernador que se pasa inaugurando escuelas, refacciones, y que apostó a la Universidad Nacional del Comahue con más de mil millones de pesos para poner en marcha la sede de Chos Malal”.

Estuvieron presentes, además, las ministras de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; y de Educación, Soledad Martínez; el ministro de Salud, Martín Regueiro; los delegados de las regiones del Pehuén y Alto Neuquén, Mario Bruce y Gustavo Coatz, respectivamente; y el intendente de Zapala, Carlos Koopmann, entre otras autoridades universitarias, provinciales y locales y la comunidad universitaria.

La Universidad Nacional del Comahue se creó en 1972 con la participación activa, la gestión y el apoyo de la provincia del Neuquén, mejorando la distribución geográfica, para lo cual se crearon sedes universitarias en Neuquén y General Roca, y Centros Regionales en Viedma y San Carlos de Bariloche. Posteriormente, en 1975 se reordenó y amplió la universidad, creando nuevos centros universitarios, entre ellos el de Zapala.