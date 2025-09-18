Figueroa fue el primero en someterse al narcotest tras la sanción de la ley

Respecto a los controles alcanzarán a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a ministros, legisladores, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales y consejeros de la Magistratura, así como a secretarios, fiscal de Estado y asesor general de Gobierno. También se aplicarán a directivos de organismos autárquicos, empresas estatales y entes de control. La ley fija principios rectores como confidencialidad, privacidad, proporcionalidad, no discriminación, protección de datos, derecho de defensa y debido proceso.

Esta iniciativa se alinea con la política pública que lleva adelante el Gobierno de la Provincia del Neuquén en la lucha contra el narcotráfico.

En su discurso ante los legisladores el primero de marzo, Figueroa había mencionado que entre las medidas más destacadas en la provincia se encuentra la adhesión a la Ley de Desfederalización del Narcomenudeo, que permite que la Policía y la justicia provincial puedan actuar con mayor rapidez y eficiencia en la lucha contra el narcotráfico.