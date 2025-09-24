Figueroa por eliminación de retenciones: "Ojalá no sea una medida electoralista"

En este marco, expresó que la eliminación de las retenciones “es un paso”, aunque consideró que “hay muchos otros para dar y no podemos dejar librado todo al ‘sálvese quien pueda’. Algunos piensan que esa es la figura en la cual tenemos que convivir o vivir”. “Imagínense con el incendio del año pasado si hubiéramos dicho ‘sálvese quien pueda’. Imagínense con la sequía de este año”, sostuvo y remarcó que “la presencia del Estado es importante”.

“El Estado puede estar presente cuando es mucho más eficiente, cuando elimina los gastos innecesarios y cuando se focaliza en los gastos indispensables”, destacó.

Figueroa explicó que en la provincia “vamos a tener mucha sequía, sobre todo en la cuenca del Limay. En la del Neuquén también va a haber sequía, pero no tan extrema”. “Ya comenzamos a trabajar para ver de qué manera podemos optimizar la utilización del agua”, manifestó y comentó que “también tenemos un escenario en el cual existe sobrecarga de animales porque nos sorprendió la sequía”.

Asimismo, se refirió a la construcción de rutas en el interior de la provincia y aseguró que “genera oportunidades para colocar la producción de otra manera y poder hacer llegar los insumos a otro costo”.

Además, destacó la tarea del secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud y recalcó que a partir de su designación “se mejoró muchísimo en varios aspectos de trabajo”. Dijo que es “una persona que sabe y que sabe escuchar. Ha jerarquizado la secretaría, y eso nos permite trabajar de otra manera con la presencia del Estado”.

“Una tarea que nos va a ocupar en los próximos meses es cómo vamos a prevenir la descarga de los campos”, afirmó y dijo que se trabajará con el BPN para “generar alguna mejor tasa para que se pueda ‘stockear’ hasta el año siguiente con la compra de alimentos”. “El banco es una herramienta y tiene que estar presente cerca del productor”, añadió.

“También es muy importante cómo vamos a trabajar con el abastecimiento de agua, que ya estamos haciendo la compra y la contratación de distintos camiones para que estén cerca de cada uno de los productores, y a su vez trabajar con una temporada que tenemos alto riesgo de incendios”, enfatizó.

Apeló al trabajo conjunto con el gobierno de Chile y Parques Nacionales para un combate más eficiente de los incendios. “Canadá y Estados Unidos tienen un protocolo de actuación donde si el incendio es de uno o de otro lado de la frontera, no importa; el que está más cerca llega primero”, ejemplificó y agregó: “Es inconcebible que tengamos que esperar que Parques Nacionales nos autorice a poder ingresar a luchar contra un incendio”.

“Si no hubiera sido por el trabajo de nuestros brigadistas, por el aporte que hicieron los productores y por la presencia del Estado, se nos hubiera quemado todo el Parque Nacional Lanín y el incendio hubiera llegado a Junín de los Andes”, remarcó el gobernador y destacó la colaboración de “los que están todos los días con nosotros produciendo, que mantienen empleo y que no tienen el campo de manera especulativa”.

“Los que tienen el campo simplemente para venir con la familia en los días de verano son los que nos exigían una solución”, señaló y añadió: “En un parque nacional, nos exigían a la provincia. De hecho, la provincia tuvo que gastar cerca de 21 millones de dólares en apagar ese incendio”.

“Si nosotros esperamos las decisiones que vienen desde Buenos Aires, siempre terminan llegando tarde o miradas desde el Obelisco con una miopía que termina agravando la resolución de los problemas”, indicó Figueroa y expresó: “En Neuquén las cosas son diferentes porque hemos creado una forma de vida y una forma de gobernanza que es defender Neuquén por sobre todas las cosas”.

“Esperemos que continuemos en esta senda, que valoremos y cuidemos lo nuestro, porque estamos convencidos de que es la única forma de fortalecer a Neuquén”, concluyó.

Por su parte, el secretario Rambeaud destacó el trabajo conjunto entre “las instituciones como la Sociedad Rural, las representaciones de productores y el gobierno”. “Los productores son el insumo y la hoja de ruta que ayuda y acompaña a que se delineen las mejores políticas para el sector y ese es el trabajo que estamos haciendo”, señaló.

A su vez, dijo que, ante el contexto de sequía, desde el gobierno provincial se trabajó en “qué estrategias se tenían que implementar, que sean amplias para todos los perfiles de productores, que sean realmente a conciencia y que generen un cambio también en el paradigma de cómo se utilizan los pastizales naturales, que son ese primer insumo que la ganadería extensiva usa y a partir de ahí todo lo que viene en el ciclo productivo”.

“Tenemos ya un plan de capacitaciones a lo largo y a lo ancho de la provincia para abordar la concientización, la capacitación técnica y la buena toma de decisiones para descargar los campos”, explicó.

La presidenta de la SRN, Cecilia de Larminat indicó que “a pesar de estar en un momento muy difícil para la producción, el productor siempre apuesta a mejorar con genética y con todo lo que pueda incluir de tecnología nueva”.

Comentó que en el evento de octubre “hay muchas cosas que proponemos; hay charlas técnicas y también está la mesa del campo neuquino”. Señaló que se trabajará sobre la “emergencia desde dos miradas”: el lado productivo y la prevención de incendios.

Luego de haber presentado en julio de este año en la Rural de Palermo sus actividades, la SRN hizo su lanzamiento en la ciudad de Neuquén. También estuvieron el presidente del BPN, Gabriel Bosco y el subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga, entre otros.

Los eventos

Desde el miércoles 22 hasta el viernes 24 de octubre, tendrá lugar en el predio de la SRN en Junín de los Andes, una nueva edición de la Exposición de Bovinos y Remante Anual de Reproductores. Mientras que la 83° Expo Rural y Exposición de Caballos de la Patagonia será del 21 al 25 de enero de 2026.