“Estamos midiendo el tratamiento de los pozos abandonados y las emisiones de gases, y antes no se medía”, comentó y explicó que se está trabajando con la industria: “No es que hacemos algo de forma apresurada. Planificamos de qué manera establecer los controles y otorgamos un plazo para poder llegar a ese sitial óptimo”.

“Para eso tiene mucho que ver la subsecretaría de Cambio Climático, que también la hemos creado para tal fin”, expresó Figueroa y añadió: “Algunos niegan el cambio climático y eso es ser necios, sino miren la Cuenca del Limay”.

“Tenemos que ser cada vez más eficientes y para poder trabajar en esa eficiencia, lo tenemos que hacer en equipo”, indicó el gobernador y destacó la conformación de la mesa de competitividad de Vaca Muerta, “donde se han sentado todas las operadoras, las pymes neuquinas y también el gremio”. “Estamos apuntalando los diferentes eslabones en la cadena de formación del precio. Vamos a terminar compitiendo de manera internacional”, señaló.

A su vez, afirmó que, “de manera exitosa”, se está trabajando en la colocación del gas neuquino de Vaca Muerta en América Latina y remarcó la necesidad de “hacer expansivo” ese programa. Además, adelantó que durante 2026 “fundamentalmente vamos a enfocarnos en Brasil” y aseguró que “ya en el proceso de sustitución de importaciones hemos sido exitosos”.

Figueroa: "De ninguna manera vamos a dejar pasivos a las futuras generaciones"

En este marco, Figueroa indicó que, además de la explotación de los hidrocarburos, existe “otra pata” que es “la suste ntabilidad social”. “Se logra trabajando mucho con los gobiernos, las empresas, los sindicatos y la sociedad en su conjunto”, dijo. Explicó que cuando las operadoras trabajan en algunos otros países de América Latina o de África “sabemos que tienen que ejecutar la escuela, el puente, la ruta, el aeropuerto, el hospital, la vivienda para los gerentes, las posibilidades de alojo también de cada uno de los empleados”.

“En Neuquén lo hace el Estado y es muy importante que podamos trabajar de qué manera lo edificamos con las operadoras”, sostuvo y agregó: “Esa monetización del subsuelo tiene que generar la posibilidad de desarrollo futuro, pero también tiene que ser invertida en generar esta sustentabilidad social”.

El mandatario provincial destacó que la gestión provincial está construyendo 60.000 metros cuadrados de escuelas técnicas e informó que durante los 16 años previos “se habían hecho 20.000 metros cuadrados, en su mayoría financiados por los gobiernos nacionales”.

Además, detalló que “financiados por los neuquinos” se están desarrollando 85.000 metros cuadrados de escuelas, 40.000 de hospitales, 40.000 de comisarías y cárceles, y 600 kilómetros de rutas. “Eso es gracias a la monetización del subsuelo y a acomodar el rol del Estado”, enfatizó y aseveró: “El Estado debe redistribuir y generar oportunidades, pero debe ser un Estado eficiente, no un Estado malgastador”.

“Ya estamos planificando cómo en el año 2028 vamos a poder sacar el gas desde acá, desde Cutral Co y Plaza Huincul, para llegar con otra potencia hacia Zapala”, comentó Figueroa y explicó que, desde allí, se seguirá con un ducto hasta Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. “Toda esta restructuración tiene que ver con el Estado eficiente. Es lo que genera sustentabilidad social para que todos ganemos. Es decir, la inversión pública también sosteniendo la posibilidad de crecimiento a la inversión privada”, manifestó.

Destacó la importancia de fomentar inversión pública que genere, a partir de la actividad privada, “la posibilidad de desarrollo de otras actividades en la provincia que no estén vinculadas al gas y al petróleo”. “Cuando el gas y el petróleo no sean productos demandados, Neuquén va a estar de pie y va a tener otras economías desarrolladas”, recalcó.

“Nuestro gas y nuestro petróleo tienen que salir de acá con menos emisiones”, aseveró el gobernador y concluyó: “Si trabajamos para reducir las emisiones, salir desde un puerto patagónico con una certificación ambiental diferenciada es muy importante para prolongar las fronteras de producción que tenemos”.

Prefactibilidad para la conexión del parque solar

Como parte de las actividades, se le entregó al municipio de Cutral Co la aprobación de la prefactibilidad para la conexión del parque solar de 30 MW de potencia al sistema del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), lo cual posibilitará avanzar ante Nación para la concreción del proyecto.

Tras recibir la prefactibilidad, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco expresó: “Estamos soñando con hacer un parque 10 veces más grande y esto contribuye a la posibilidad de generación de energía limpia. Es una contribución al medio ambiente muy importante, además de la generación de recursos económicos para nuestra comunidad”.

“Estamos trabajando muy fuerte con el gobernador, con la empresa de energía de la provincia y con la Nación, presentando la propuesta. En unos días vamos a estar haciendo la licitación de la iniciativa privada para cumplir ese sueño, ese objetivo de tener un parque solar de 30 megas”, dijo el jefe comunal y agregó: “Es un desafío muy importante que excede a la ciudad, porque necesitamos la colaboración de la provincia, la autorización por parte de la Nación y el trabajo en conjunto con el EPEN”.

El desarrollo de Vaca Muerta y el cuidado del ambiente

Durante su discurso de apertura, la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves destacó que el desarrollo de Vaca Muerta “va de la mano de un desafío enorme que tenemos, que es el de cuidar nuestros recursos naturales”. “Nos hemos trazado ejes claros y estratégicos. Hoy vamos a abordar uno de esos ejes, que es todo lo que está relacionado con las emisiones”, explicó.

“Como Estado tenemos que poder comprobar y mostrarle al mundo que el producto que sale de Vaca Muerta -el petróleo y el gas- es de bajas emisiones. Y cuando hablamos de que tienen bajo riesgo climático, tenemos que poder demostrarlo”, aseveró la secretaria.

Premio Green Cross

La primera edición de Vaca Muerta Net Zero, que ya tiene reconocimiento internacional, se realizó en 2024, también en Cutral Co, y representó un hito en la agenda energética del país. Allí se abordaron por primera vez, de manera abierta y conjunta, los desafíos de alcanzar la neutralidad de carbono en el principal polo hidrocarburífero de la Argentina.

Ese esfuerzo fue reconocido a nivel internacional: en abril de 2025, durante la Cumbre de Carbono de las Américas, Vaca Muerta Net Zero recibió el Climate Positive Award 2024 de parte de Green Cross, distinción que destacó la visión de Neuquén en materia de sostenibilidad, participación comunitaria e innovación tecnológica. Este premio colocó a la provincia en el mapa global de la acción climática y validó el camino emprendido.