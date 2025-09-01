Fiesta Nacional de la Confluencia: en septiembre se presentará la grilla del evento

La Municipalidad de Neuquén anunció que en la segunda quincena de septiembre presentará la primera grilla oficial de artistas de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. El evento, que ya forma parte del calendario cultural y turístico de la provincia, se desarrollará durante la primera quincena de febrero y tendrá una duración de cuatro días, con espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y actividades recreativas en la costa del río Limay.