La Municipalidad de Neuquén anunció que en la segunda quincena de septiembre presentará la primera grilla oficial de artistas de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. El evento, que ya forma parte del calendario cultural y turístico de la provincia, se desarrollará durante la primera quincena de febrero y tendrá una duración de cuatro días, con espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y actividades recreativas en la costa del río Limay.
Fiesta Nacional de la Confluencia: en septiembre se presentará la grilla del evento
La esprada Fiesta Nacional de la Confluencia se realizará en febrero de 2026, con una duración de cuatro días.
Desde la organización adelantaron que se trabaja en una programación diversa que incluirá artistas locales, regionales y nacionales. Todavía no hay definiciones en cuanto a artistas internacionales.
En este sentido, la expectativa está puesta en que la próxima edición supere en convocatoria a las anteriores y consolide a la Fiesta Nacional de la Confluencia como uno de los principales atractivos del verano neuquino.
En las próximas semanas se dará a conocer el detalle de la grilla artística, así como las actividades paralelas y los espacios gastronómicos que acompañarán al evento.
FUENTE: noticiasnqn