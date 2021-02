Femicidio en Villa La Angostura: El femicida de Guadalupe tendría denuncias y una perimetral, y la mató a la vista de todo un pueblo

Un hecho desgarrador que refleja el constante aumento de casos de femicidios a lo largo y a lo ancho del país, Angostura no fue la excepción.

El primer femicidio fue a la vista de todos, apenas días atrás un grupo de mujeres marcharon en Villa La Angostura por el crimen de Úrsula (en la ciudad de Rojas) y visibilizaron la necesidad de implementar políticas urgentes contra la violencia de género.

Según allegados a la víctima del primer femicidio en Villa La Angostura, Guadalupe había hecho al menos seis denuncias contra su ex pareja, incluso corría una perimetral para impedir su acercamiento, nada fue suficiente.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén confirmaron que en las próximas horas emitiran “un informe detallado, como una hoja de ruta, sobre el detalle y la cantidad de denuncias que había ejercido la víctima” para con su presunto femicida.

En declaraciones a TN, el fiscal jefe Fernando Rubio informó que “no había ninguna denuncia en el Ministerio Público Fiscal ni en el Poder Judicial de Villa La Angostura, únicamente en el Fuero Civil”.

“Tenemos, entre los elementos que estamos reuniendo, las actuaciones del juzgado de familia, que es donde depende la Oficina de Violencia. No es que no llegó a la Justicia, pero no llegó al Fuero Penal”, afirmó Rubio, aunque aclaró que el presunto femicida “si tenía denuncias y una medida perimetral”.

En tanto, dijo que “el femicida no tenía denuncias de otras mujeres que haya tomado conocimiento el Ministerio Público Fiscal: “No tenemos registro. Estamos recavando toda la información. Buscamos que la respuesta sea urgente e inmediata”.

En paralelo, el Fiscal manifestó en diálogo con el canal de noticias que “cree que hay que afinar las medidas para prevenir la violencia de género y femicidios, en toda la provincia de Neuquén”.

Fotos: gentileza Joaquín Brito

