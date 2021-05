Femicidio: El hermano de Guadalupe afirma que la causa está trabada y ellos “destrozados y marcados para siempre”

El femicidio de Guadalupe Curual ocurrió el 23 de febrero pasado en pleno centro de Villa La Angostura. A partir de marzo, se declaró la emergencia por violencia de género en la ciudad, al tiempo que avanzaba la investigación por parte de Fiscalía. A tres meses del crimen, los familiares no tienen respuesta: “Ella confió en la justicia y la justicia no estuvo, no la ayudó”, relató Esteban Curual, en exclusiva, a Diario 7 Lagos.

“Queríamos expresar nuestro descontento sobre cómo se está llevando la causa en contra del Juez Videla. Nos enteramos hace poco que al Juez lo dejaron renunciar para evitar enfrentar una causa después. Otra cosa que nos llama mucho la atención es que la causa no se tramite en Villa La Angostura y se quede en Neuquén”, expresó Esteban.

A fines de marzo, el abogado Marcelo Eduardo Hertzriken Velazco, presentó una petición para constituir como querellante a los miembros de la familia de Guadalupe Curual, en donde se pide formular cargos al ex Juez Jorge Videla, al Comisario Guillermo Alfaro de Villa La Angostura, y a la última pareja de la víctima, Roberto Yevenez.

Por su parte, Curual aclaró que “todavía no se tuvo ninguna respuesta y no se resolvió nada”, al tiempo que consideró que “deberían tener una comunicación directa como familia”. “Es muy raro que se quede el expediente en Neuquén. Al principio pensamos que nos facilitaría las cosas, pero ahora vemos que está todo estancado”, agregó.

Pasados casi dos meses de la presentación del documento, aún no hay respuestas por parte de la fiscal Carolina Mauri, quien una de las dos investigaciones que hay en curso y aún no se ha expedido al respecto.

Cabe en ella determinar si existieron omisiones en la actuación de los funcionarios judiciales que intervinieron en las denuncias previas que realizó Guadalupe por violencia por razones de género.

Esteban, en diálogo con este medio, volvió a insistir sobre la responsabilidad directa de Videla, quien quedó en el ojo de la tormenta tras apartarse de su cargo: “nunca hizo nada el juez. Mi hermana realizó la primera denuncia en julio y trece días después realizó otra. Nunca hicieron nada. Fue advertido que esto podía pasar”, manifestó.

Y continuó: “Todo quedó trabado, no resolvieron nada. Pedimos justicia por mi hermana y que esto quede impune, que no continúe sucediendo”. “Uno ve en todos los medios que si una persona sufre violencia de género llame a un número o se acerque a una comisaría, ¿Para qué?”, se preguntó.

A tres meses del femicidio, su familia continúa exigiendo que paguen aquellos que no actuaron como debían ante cada alerta que dio Guadalupe: “Mi hermana hizo todo lo que tenía que hacer. A Quintriqueo lo detuvieron cinco días y pagó una multa insignificante de 2500 pesos. Ella pidió custodia, hizo las denuncias. Lamentablemente no lo hizo con nosotros porque no estábamos enterados, pero ella confió en la Justicia y la Justicia no estuvo, no la ayudó”, exclamó Curual.

Cabe destacar que, en paralelo, aún está en curso la investigación en base a las circunstancias en las que se produjo la muerte del femicida Juan Bautista Quintriqueo. En esta línea la familia tampoco tiene novedades.

“Fue una gran responsabilidad de Videla. El Juez pudo renunciar para evadir un juicio político y sigue como si nada. Si él hubiese actuado mi hermana quizás estaría acá con nosotros y dentro de un mes le estaríamos festejando el cumpleaños”, lamentó Esteban, quien actualmente está a cargo de la crianza de la hija de Guadalupe.

Para finalizar, el hermano remarcó que “todo esto no debería estar pasando”, y aseguró que “duele mucho más que al principio”: “yo, personalmente, que convivo todo el tiempo con la nena no caigo, o no quiero caer”, afirmó.

“Después del femicidio quedamos destrozados y marcados para siempre. Nosotros somos grandes, pero ¿cómo le explico a la nena el día de mañana que su mamá no está? El juez va a venir a explicarle que lamentablemente no tiene a su mama por una inacción de ellos. Duele más que al principio”, cerró.