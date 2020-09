Feinmann contra el joven funcionario que habló de “les pibis”

El periodista informó que Lucas Grimson ganaba 168 mil pesos mensuales y fue desmentido, pero insistió.

Lucas Grimson, el joven funcionario que se hizo famoso por hablar de “les pibis” al hacer uso del lenguaje no binario en una conferencia de prensa del Ministerio de Salud, negó las acusaciones de Eduardo Feinmann. Sin embargo, el periodista fue por más.

El conductor de A24 había acusado a Grimson de percibir un salario mensual de $168.000. El joven señaló que no ganaba “ni la quinta parte de lo que dicen algunos” y circuló por Twitter un recibo que constataba que la cifra adjudicada al contrato del joven en realidad se dividía en siete pagos mensuales de $24.000.

Pero Feinmann no se inhibió y este sábado volvió a apuntar contra Grimson: insistió en comparar salarios de una enfermera y un policía con el del joven de 19 años.

“Trabajo en el área de adolescencias y juventudes de Salud desde principios de 2019 y seguiré trabajando sabiendo que lo que importa son los hechos. No cobro ni el 20% de lo que dicen algunos periodistas que no son responsables en el chequeo de información. Las mentiras lastiman”, aseguró el joven.

Este miércoles, Feinmann hizo una particular observación en torno al reclamo de la Policía bonaerense para obtener un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. “‘Les pibis’ Lucas Grimson cobra 160 mil. Un policía de la bonaerense no más de 40 mil. No es lógico”, había publicado Feinmann el periodista en su cuenta de Twitter.

Fuente: Diario popular

