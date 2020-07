Fede Bal y una gran noticia sobre su salud: “Me curé”

El actor Fede Bal contó emocionado en las redes sociales “con mucha emoción las buenas nuevas”: derrotó al cáncer de intestino. Eufórico, emitió un largo mensaje respecto a lo que es esta nueva etapa para su salud.

“Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme“, posteó Fede Bal sobre su salud en su cuenta de Instagram con una serie de fotos alusivas sobre su proceso de recuperación.

“Resumiendo: ME CURE. Elegí unas fotos que describen perfecto lo que fue mi recuperación, me pareció importante compartirlas con ustedes que tanto me ayudaron y acompañaron del otro lado. Una suerte de paso a paso, que algún día podré explayarme mejor“, agregó Bal sobre su estado de salud.

Luego dejó una reflexión sobre la recuperación de la salud en un cuadro complicado como el que atravesó: “Lo importante de confiar en un grupo de especialistas, y creer en la medicina, y ser el mejor alumno a la hora de hacer los tratamientos”.

