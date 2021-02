Polémica por las Cabalgatas y el bienestar animal: “No se pueden mantener las mismas costumbres del siglo pasado”

Las cabalgatas en la Patagonia son una de las excursiones habituales que ofrecen destinos turísticos como Villa La Angostura y San Martín de Los Andes en verano: con impresionantes senderos, la idea es transitarlos para descubrir la naturaleza que rodea a residentes y turistas.

Semanas atrás, Diario 7 Lagos realizó una nota acerca de la culminación de un reconocido servicio de montaje a caballo en San Martín, la cual generó una notable repercusión en redes sociales con comentarios que referían a la discusión sobre la utilización de animales para fines recreativos o el maltrato animal.

Tras la polémica, este medio consultó a diferentes especialistas del tema y una de ellas es Noraly Melo, abogada y directora del Instituto de Derecho Animal de Neuquén, quien se ha convertido en la primera letrada en defender a víctimas no humanas, lo cual ha marcado un hito en la historia del derecho animal.

“Las cabalgatas y jineteadas no están bien. Las tradiciones cambian, se debe evolucionar. No podemos mantener las mismas costumbres desde el siglo pasado si van en contra de la naturaleza y en línea con la crueldad”, afirma Melo, quien también indica que la práctica de equinoterapia no es natural para un caballo.

La aboga explica que hay dos líneas de pensamiento en el camino del derecho animal: quienes son “bienestaristas”, los cuales consideran que el animal debe tener la mejor calidad de vida aun siendo utilizado por humanos, y la “abolicionista”, que pide que el animal no sufra y lleve una vida igual a la de los animales silvestres: “que no se lo explote”, agrega Noraly.

Y resalta: “Yo entiendo a la gente cuando comentan lo bien que tratan a los caballos. Pero acá estamos discutiendo la explotación. El caballo no está en este mundo para que el humano salga a cabalgar. O hagas equitación, hagas salto, o lo que fuere. El caballo no está para eso. Entonces claramente nos oponemos desde el Instituto”.

La abogada expresa que actualmente, este tipo de cuestiones comprenden “una ilusión y una cuestión muy utópica”, pero son principio por los que se trabaja día a día. “Hemos visto todo tipo de situaciones de caballos al ser representantes de los animales. Siempre se defiende al animal y donde éste se encuentre mejor”, relata.

En tanto, Melo asegura que siempre se evalúan las mismas temáticas, y los caballos que son rescatados son llevados a espacios abiertos con cuidadores responsables. En palabras de Noraly, la letrada afirma que “todo esto ha puesto a la luz un montón de situaciones de violencia en todos los ámbitos”, y confiesa: “Por supuesto que yo también tengo un pasado oscuro y he hecho una cabalgata. Ahora me parece tremendo y me pregunto como pude haber hecho eso”.

“Pero yo no lo sabía. Hay una evolución, estamos atrasados, pero hay una evolución en el pensamiento. Tenemos que pensar a los animales como parte del mundo que habitamos, saber que no somos nosotros solos. La base está en la educación desde niños. Si de chicos vamos a cabalgar esta buenísimo, pero al mismo tiempo lo naturalizamos”, sentencia Melo.

Se trata, según explica la directora de IDA, de hacer una deconstrucción que lleva años de creencias y costumbres en la vida comunitaria. “Es muy movilizante. Implica romper con las estructuras y hacer un esfuerzo, por querer entender más a la naturaleza y comenzar a cuidarla”, amplía.

De todas maneras, Noraly entiende que la cuestión económica es clave en el proceso que menciona. “Por supuesto que se contrapone, más en los casos que se vive de esto. Por eso hay que aprovechar todas las herramientas que tenemos ahora para investigar, mirar y aprender de estos nuevos conceptos”, explica la abogada, quien comenta que sería bueno pensar más en el trekking como práctica saludable, “que implica un montón de desafíos personales”.

“Es todo un cambio de mirada y paradigma del cual me siento orgullosa de formar parte y de vivir en este momento de la historia. Esto antes no se hablaba. Sin clientes no sucedería. Es una toma de conciencia”, cierra.

