Exclusivo: Los proyectos y objetivos de la nueva Secretaria de Turismo de Villa La Angostura

En exclusivo, por primera vez luego de la confirmación en su nuevo puesto, Marina González dialogó con Diario 7 Lagos sobre su desafiante gestión donde deberá reactivar el turismo en medio de una pandemia que paralizó la actividad en el mundo. Proyectos a corto y lago plazo, la articulación con el sector privado y mucho más, en esta entrevista.

El intendente de Villa La Angostura, Fabio Stefani, confirmó a Marina González como Ssecretaria de Turismo, tras la salida de Alejandro Kuryluk. La funcionaria que ya se estaba desempeñando como subsecretaria en el área y que tiene una amplia experiencia por integrar gestiones pasadas, se presenta en sociedad con un objetivo claro: que la localidad tenga temporada de verano.

“Cuando Fabio me ofreció el cargo no dude porque la verdad que para mí el turismo es primordial. Tenemos un equipo de trabajo que ya se conoce y me parecía importante que en este contexto con una situación tan compleja que vive el turismo a nivel mundial, empezar la temporada con mucha fuerza y con un equipo que se conoce. El objetivo es tener temporada de verano”, expresó con contundencia González.

Señaló como factor clave para el desarrollo de su gestión la interacción entre el sector público y privado y consideró importante tener años de experiencia y el conocimiento del sector para afrontar este momento difícil que le toca atravesar a la localidad.

Si bien la actividad veraniega está entre ceja y ceja, González adelanta que buscará impulsar una serie de productos con lo que ya venían trabajando, que se relacionan con una serie de eventos que considera primordiales para Villa la Angostura. Además, asegura que hay que “meter mucha fuerza” al desarrollo del año que viene.

En la continuidad de objetivos a alcanzar, González detalló que también es importante es poder “afianzar el trabajo público – privado” y alinear esas fuerzas. “Sabemos que Villa La Angostura es un destino netamente turístico y todos vivimos de esta actividad. Es necesario”, se sinceró.

Sobre el final y al ser consultada por su deseo de la actividad en la temporada 2020, la flamante se Secretaria de Turismo especificó: “Lo vamos trabajando con provincia, las fases de apertura las van definiendo en el Ministerio de Turismo con el Gobernador. La Ministra mencionó primero que noviembre iba a haber una apertura junto con la actividad de la pesca, yo estoy visualizando una actividad un poco más amplia con un mercado nacional. Pienso en diciembre con la conexión con otras provincias”.

0 Compartidos