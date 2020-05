Exclusivo: El relato en primera persona de los momentos de violencia, maltrato y traición que sufrió una secretaria de bloque

Este lunes, caía la tarde y en medio del aislamiento, las redes sociales en Villa La angostura sólo hablaban de una cosa: qué había pasado con la una de las secretarias de bloque del concejo deliberante, quien en un crudo relato, dio detalles de cómo habría sido su desvinculación del recinto. La publicación tuvo innumerables muestras de apoyo.

Diario 7 Lagos conversó con la secretaria y te comparte en exclusiva, su testimonio:

“Esto tiene que ver con la salida de un concejal, al grupo me presenta él y ellas todo el tiempo consideraron que yo era una persona muy de confianza suya. Se empezó a charlar en algún momento en el equipo sobre la salida del concejal, hasta que se trasladó hacia los medios. En teoría él todavía no tiene nada confirmado, no tiene confirmada su entrada a su nuevo trabajo y tampoco pidió su renuncia al Concejo Deliberante como concejal, pero sí me piden de antemano a mí, considerando que quien me había presentado era él y como ya no iba a estar, me piden primero mi renuncia antes de que él presente siquiera su renuncia”

“En ningún momento me llamó la representante del partido, para que tengamos una reunión al menos los 4 primeros concejales que estamos en la lista…”

“La excusa política a esto es, y que está dentro del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, que cada concejal que entra puede elegir quien va a hacer su secretaria porque se supone que es de confianza o que ellos consideran que es capaz de realizar esa tarea”

Una reunión fuera del concejo, y a solas, para comunicarle la decisión

“A la reunión para informarme de esto me cita una concejal el jueves por la mañana en su estudio, el miércoles a la noche me manda un mensaje diciéndome que a las 9 de la mañana vaya a su estudio que necesitaba hablar conmigo; ella sola me dice que efectivamente a fin de mes me quedo sin trabajo, que es el único sustento económico que hoy tengo porque mi marido es gastronómico y no está pudiendo desarrollar su actividad. El único sustento que nosotros hoy tenemos era mi sueldo”.

“Le digo que políticamente lo entiendo, pero cómo me van a avisar con 15 días en plena crisis económica, en plena pandemia, cómo me van a dejar sin trabajo, no hubo opción de nada, porque en ningún momento hablaron conmigo de alguna otra opción, nada en concreto, en ningún momento se me dijo “compañera no se preocupe que no va a quedar sola, vamos a ver de que manera se puede solucionar… o vamos a hablar con el concejal entrante para que espere unos meses a que esta situación se acomode”, todas esas opciones no existieron. Yo tengo 45 minutos de conversación grabada porque me la veía venir, donde en ningún momento se me dice otra cosa que no sea que yo me quedo sin trabajo a fin de mes”.

“El gran puñal y la traición”

“Empecé a militar de la mano de este concejal a los 19 años. Ellos me llaman para conformar la lista de concejales donde ocupo el cuarto lugar como concejal titular. Él propone mi nombre para que yo sea la secretaria del bloque, el resto de los compañeros estuvo desacuerdo.”

“Mi gran decepción es que él me dijo que no iba a firmar el pedido de desvinculación, eso me lo dijo el jueves y cuando llego hoy (lunes) a la mañana me entero de que mi desvinculación está firmada tanto por él como por la otra concejal, siendo que este concejal ni siquiera firmó su renuncia en el concejo. Ese fue para mí el gran puñal y la traición. Obviamente de cagarse en el laburo y dejar a una familia sin nada, sin que nadie venga a dar la cara”.

“En ningún momento la representante del partido me llamó por teléfono o me mandó algún mensaje, tampoco el que se supone que va a entrar, nadie se comunicó conmigo, pase un fin de semana largo horrible, porque el jueves me dicen que me quedo din trabajo, durante el fin de semana nadie se comunicó conmigo, mande mensajes pidiendo tener una reunión con ellos para ver cómo podíamos solucionar este tema y nadie me respondió”.

El destrato final

“Hoy (por el lunes) a la mañana llego al Concejo Deliberante y me encuentro con una situación de violencia absoluta, porque cuando llego a mi lugar de trabajo porque se supone que lo iba a ser hasta fin de mes, me encuentro con que quien estaba de asesora de Bloque estaba ocupando mi lugar como Secretaria, estaba cumpliendo mis funciones, no me dejaron sentarme en mi máquina, en la que siempre trabajo; de una manera muy prepotente la concejal me pide que firme mi desvinculación, que le entregue las llaves del Concejo y todo lo que tenga del bloque”.

“Obviamente le respondo: no te voy a firmar nada, ni te voy a entregar las llaves todavía, si se supone que esto es a partir del 1, yo hasta el 31 tengo tiempo de firmarte”.

“Lo que yo no me esperaba es que el concejal firmara, realmente…”

El maltrato de la representante del partido

“Durante estos meses el trato no fue del todo grato. Ellas consideraban que yo era una persona de confianza del concejal, si bien yo mi trabajo lo hice como corresponde, como tiene que ser”

“El trato con la representante cambió de la noche a la mañana, en un momento fue muy buena persona mientras estuvimos en campaña, pero cuando se me designa mi cargo dentro del Concejo Deliberante empezó a cambiar totalmente. Incluso puedo decirte que me maltrató delante de la gente estando adentro del bloque, me corrió la silla en un momento como queriéndome sentar de prepo, obviamente no se lo permití”

“Después fue la ignorancia total, yo era un ente, no existía para ellos, incluso tienen un grupo de WhatsApp partidario, en el cual nunca se me incluyo, yo soy parte del equipo y tampoco estuve incluida. Un poco medio que lo venia sospechando, no me imaginaba que a el concejal le iba a salir este cargo, que me iban a pedir que renuncie de la nada, la verdad que cada cosa que fue pasando fue una decepción tras otra y esto fue la gota que rebalsó el vaso”.

Una desvinculación en medio de la crisis y cuando un Decreto Presidencial lo prohíbe

“En la desvinculación no hay ningún tipo de justificativos, cuando se supone que el DNU a nivel nacional, siendo del mismo partido, no estaría a favor de los despidos”.

“Mucha gente me dijo que esto no debe quedar así porque estas cosas no se hacen más allá de las decisiones políticas. Hoy se está poniendo otra cosa sobre la mesa que es lo humano, el destrato, la manera en la que se manejan. No es la forma, no corresponde y esto de que dicen una cosa en campaña y se comportan totalmente de otra, mi caso no es el primero y calculo que tampoco va a ser el único”

“Basta de tratar mal a la gente y hoy realmente yo tengo que cuidar mi hogar, mi economía bajo esta situación. Uno no pretende hacerse rico, pretende no pasar hambre y poder pagar el alquiler. Yo tengo dos hijas, una hija de 10 años y una hija de 5, y te podrás imaginar que leche en casa tengo que tener”