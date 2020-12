Estos son los 5 puntos en San Martín donde se reunirá la gente para ver el eclipse

Hoy, lunes 14 de diciembre, tendrá lugar un evento histórico: un eclipse total de sol. En el mismo podremos ver a simple vista la corona solar, la “atmósfera” del sol, pareciendo un anillo de fuego brillante alrededor de la luna.

En este tipo de eventos, la luna oscurece completamente al sol durante unos pocos minutos. La totalidad dura particularmente mucho cuando la Luna está cerca de la Tierra y el Sol está lejos. Así, la luna nos parece algo más grande y el diámetro del sol algo más pequeño.

La visibilidad de un eclipse solar total está limitada en una franja de la Tierra de hasta 270 km de ancho y unos 17.000 km de largo (en la llamada zona de totalidad), y nuestra ciudad tendrá el privilegio de alcanzar una oscuridad de hasta un 99.6 por ciento.

Para cualquier lugar en Argentina dentro de la zona de totalidad, el eclipse ocurrirá entre las 11.40 y las 14.50 horas, siendo su máximo punto (cuando se hace “de noche”), entre las 13.05 y las 13.25 (Hora Argentina).

RECOMENDACIONES PARA VER EL ELIPSE DE MANERA SEGURA:

Existirá un breve y único momento en el cual será seguro mirar directamente al Sol y es cuando la Luna lo bloquea completamente. Ese momento es conocido como “fase de totalidad” y dura de unos pocos segundos a unos pocos minutos.

A partir del instante en el que la Luna comienza a desplazarse de la cara del Sol se deberán volver a aplicar las técnicas seguras para ver el eclipse, siguiendo las siguientes recomendaciones:

● No mirar al Sol de manera directa, tanto con o sin eclipse, a menos que se cuente con los materiales adecuados y durante los lapsos máximos establecidos.

● No mirar al Sol a través de cámaras fotográficas, teléfonos inteligentes, binoculares, telescopios, lentes de sol, radiografías o filtros caseros, dado que ninguno de estos elementos detiene la totalidad de las radiaciones emitidas por el sol.

● Para observación directa y segura, utilice lentes especiales que cuenten con etiqueta ISO 12312-2. Estas no deben presentar rayas ni perforaciones y no deben tener una antigüedad mayor a los tres años. También, se pueden utilizar máscaras de soldador de grado 14 o superior. En ambos casos, es recomendable que la observación no supere los 30 segundos.

Las consecuencias por observar el eclipse pueden ser:

● Disminución de la visión.

● Alteración en la percepción de los colores y formas.

● Aumento en la frecuencia de patologías de la superficie del ojo, cataratas y ceguera.

Es importante prestar atención a posibles síntomas que pueden manifestarse, por lo general, de 6 a 12 horas después de la exposición como: irritación, hinchazón, ardor, lagrimeo, enrojecimiento progresivo de la conjuntiva, dolor que no permite abrir los ojos o visión turbia.

IMPORTANTE:

A fin de garantizar el cumplimiento del protocolo sanitario, la Secretaría de Turismo local, en conjunto con el Grupo de Aficionados a la Astronomía de la ciudad definieron una serie de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad para la observación del eclipse:

• Playa Bonita, en Villa Lago Lolog

• Plaza del Sol, Barrio Cordones del Chapelco

• Plaza El Molino, en Barrio La Cascada

• Mirador Arrayán, circuito chico

• Playa del Lago Lacar, Centro

