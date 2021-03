Este jueves llega “Es lo que hay” con su nueva temporada por Snow Radio

La segunda temporada de “Es lo que Hay” comenzará el próximo jueves 25 de marzo: ya está todo listo para el arranque del programa que te hace compañía todas las mañanas, de 10 a 12 horas por Snow Radio (www.snowradio959.com)

Cómo lo había adelantado Diario 7 Lagos días atrás, se afinaron los preparativos para la vuelta al aire de este programa que pretende acompañarte de lunes a viernes por dos horas con información y buena música.

Su conductor, Diego Alzamora, anuncia con entusiasmo: “Queremos compartir música cada mañana y tratar de que sea variada para hacer agradables momentos. Intentamos incursionar por varios géneros y conocer un poco sobre la historia de cada tema”.

Cómo ocurrió durante el 2020 , en los tiempos más difíciles del aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus, “Es lo que hay” se propone convertirse en tu compañía de todas las mañanas.

Como una charla con amigos, la idea primordial es fortalecer a la comunidad angosturense que se puede conectar a través de ideas y vivencias comunes. Alzamora apuesta a descontracturar la mañana con un estilo particular en el que no se deja de atender aquellas cosas que no podés dejar de saber antes de salir de tu casa.

De esta manera, ya está todo listo: el jueves 25 de marzo arranca “Es lo que hay”. Llega una nueva temporada del programa que te acompaña en todas las mañanas.

