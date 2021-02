Este jueves dan a conocer la pena que deberá cumplir Loncón: La carta de la familia de la víctima

Enrique Loncón fue encontrado culpable en la causa por “abuso sexual gravemente ultrajante”. Los abusos fueron durante varios años, desde que la niña tenía 6 años.

Este jueves finalmente la justicia dará a conocer la sentencia que deberá cumplir, en ese marco, sus padres compartieron una carta abierta y piden , “que donde vea a esta bestia no la dejen estar libre como si nada, no duden en dejarlo donde sea con el rotulo de bestia, culpable, dictamen que dio la Justicia y que la lucha colectiva de mujeres y buenas personas sabíamos, porque jamás dudamos de la voz de Lula”.

Carta textual:

Pasados ya unos cuantos días del juicio que llevo al banquillo de acusado y CULPABLE a ENRIQUE LONCON (Policía jubilado de la Provincia) por VIOLACION GRAVEMENTE ULTRAJANTE (por unanimidad de los jueces actuantes) echo al que sometió DURANTE 12 AÑOS A UNA NIÑA, quien además era nieta; llega ahora la sentencia de cantidad de años y lugar donde deberá estar para cumplimentar. Por supuesto ninguna cantidad en años que se le dé, alcanzara para la sociedad que repudiamos este acto bestial y de aprovechamiento por parte de este inhumano, nada reparara ni su imagen, ni a los testigos cómplices que no solo defendieron a esta basura, sino además pusieron en duda la palabra y la vida de una sobreviviente; tal cual se identifica hoy más que nunca nuestra valiente guerrera Lula. Ella no solo hizo y dio lugar a que el juicio fuera público, sino que nos enseñó lo que es romper las cadenas del miedo, del nunca mas y dio catedra de lo que una mujer es capaz de luchar para vivir y poder lograr la empatía y el amor de tantos y tantas vecinas, vecinos, grupas de compañeras guerreras luchadoras y trascender así más allá del pueblo, con la verdad; la verdad que logro que la justicia digiera también al grito de miles “YO SI TE CREO LULA”.

Le pedimos a la sociedad de Angostura, que donde vea a esta bestia no la dejen estar libre como si nada, no duden en dejarlo donde sea con el rotulo de bestia, culpable, dictamen que dio la Justicia y que la lucha colectiva de mujeres y buenas personas sabíamos, porque jamás dudamos de la voz de Lula. No debemos encubrir a los violadores, debemos cuidarnos entre todas y todos, porque lamentablemente aún hay muchos silencios y cómplices.

Son lamentablemente muchas las situaciones de violencia física, psicológica y entre tantas más en nuestra localidad, somos consciente que esta lucha tuvo mucho encubrimiento político e institucional, con solo ver los y las testigos que tenia el VIOLADOR LONCON , era clarísimo que no sería fácil llegar al final ; pero lo logramos , porque ella nuestra LULA nos guio , nos unió , nos reencontró y nos mostro el camino que era la VERDAD .

El jueves 04 de febrero tendremos la sentencia, luego de tres años para llegar a esta instancia; damos gracias por tanto apoyo y cariño que recibió y recibe Lula, por cada mujer, hombre y familia que se acerco a brindar su abrazo, su palabra y su confianza total a la verdad.

Las Wakoldas VLA, nuestras hermanas de lucha que nos pusieron el alma y el cuerpo, a las Peludas y a las casi 124 grupas feministas de todo el País, que durante los días 09 al 12 de diciembre estuvieron online y transmitiendo cada acción. A todas y todos los testigos de Lula, que no falto ni uno, ni una; gracias porque sus testimonios fueron fundamentales para reafirmar la verdad, a la escuela pública, sus docentes comprometidas, Cpem 17, Instituciones locales, sindicatos y también al área de la mujer que junto a Isabella Ceola estuvieron junto a Lula y familia los cuatro días, a la prensa local y en especial a Daniel Osovnikar y Nahuel Diuorno.

Si te imaginabas vos y tus cómplices que Lula estaría sola, y que su historia seria descreída porque no te cansaste vos, tus hijas, nietos, yernos y amigos del poder , de tratarla de loca y de tener problemas , de mensajes misóginos , de hostigaciones en la calle , burlas , actos impunes , no se privaron de nada ; pero que les quede el mensaje a Hugo , Mercedes , Inés , Rubén , Fabian, Mirma , Marcelo , Gustavo y Marcela ; ustedes son y serán el claro ejemplo de todo lo malo que el ser humano puede ser , que hasta fueron testigos de un VIOLADOR .

Y dejamos públicamente todo esto expuesto, porque no dejaremos nunca mas que nadie intente nuevamente esas prácticas.

Por ello, estamos esperando que el Concejo Deliberante, quien recibió la nota para declarar persona no grata al VIOLADOR ENRIQUE LONCON, lo haga prontamente, lo mismo la nota que le llego al Intendente por su funcionario Gustavo Jerez, quien al escuchar su defensa al VIOLADOR ENRIQUE LONCON y hablar en los términos que lo hizo de las mujeres, fue que le solicitamos al Intendente apartara al mismo y lo reeducaran para que la sociedad no siga pagando a funcionarios violentos. Y seguiremos llegando a cada lugar donde sea necesario desenmascarar a quienes hicieron tanto daño a una niña; hoy una valiente mujer.

En estos temas no hay grises, o estas de un lado o estas del otro; por eso solo gracias y estamos todas y todos a disposición de la sociedad y la lucha ante los violadores y violentos; hoy Lula, su familia, amigas y amigos, compañeras de luchas, y afectos tenemos bien claro quien es quien, y que los que apostaron al VIOLADOR no ganaron esta lucha; porque el “YO SI TE CREO” fue más fuerte con verdad, lucha y amor.

¡¡¡¡¡LA LUCHA SIGUE, Y ES POR TODAS!!!!!

Valeria Navarro DNI 27987884

Lourdes Albornoz Navarro

Malena Albornoz Navarro

Fernando Albornoz

