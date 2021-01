Estafaron a una familia con una reserva de 28 mil pesos en San Martín

Los turistas habían reservado un alojamiento en un grupo de Facebook y cuando arribaron a nuestra ciudad el miércoles por la noche, descubrieron que la dirección que les brindaron era falsa.

Un establecimiento integrante de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) les brindó 2 noches gratuitas para que se hospeden. Cuáles son las medidas de seguridad para evitar estafas.

Una familia oriunda del partido bonaerense de Moreno arribó a nuestra ciudad el miércoles por la noche y descubrió que fue estafada por una persona que contactaron en el grupo de Facebook “Alquileres Permanentes y Temporarios SMA”, que les ofreció un alojamiento no registrado y les envió imágenes de la supuesta propiedad que funciona en Rivadavia al 759 a cambio de una transferencia de 10 mil pesos.

La familia, compuesta por un hombre, una mujer y dos adolescentes, transfirió 28 mil pesos para “asegurarse” el lugar, y partió en la madrugada del miércoles en lo que sería su primer viaje a San Martín de los Andes.

Previamente, habían mantenido contacto con un hombre que, según la cuenta de Facebook, se llama Ariel González, con quien hablaron por WhatsApp, por llamadas y por Messenger; y que les envió un número de CVU que figuraba a nombre de Edith Reyes, a quien el estafador identificó como su esposa.

Durante el viaje que realizaron en automóvil, el padre de familia intentó contactarse con Ariel González como lo había hecho habitualmente, y al ver que no le respondía las llamadas ni los mensajes de WhatsApp, supuso que podía tratarse de un problema de señal.

Sin embargo, al arribar a San Martín de los Andes, los turistas fueron a Rivadavia al 759 y descubrieron que allí no hay ningún alojamiento, sino que funciona un restaurante que no tiene vínculo alguno con el estafador ni su supuesta esposa: intentaron contactar a Ariel González por Facebook, pero los mensajes les llegan rechazados como si el perfil estuviera cerrado. Además, comprobaron que la cuenta a la que transfirieron el dinero no corresponde a ningún banco, sino que se trata de una cuenta digital.

Tras confirmar el peor escenario, la familia realizó la denuncia en el grupo de Facebook, pasó la noche y en la mañana del jueves emprendió la búsqueda de un alojamiento que les aceptara el pago con tarjeta de crédito.



Otros usuarios de Facebook denunciaron que Ariel González realiza estafas similares en diversos grupos de alquileres:

Durante su búsqueda, arribaron al Apart Hotel La Bora, donde fueron recibidos por uno de los propietarios que estaba al tanto de la situación de la familia porque leyó la denuncia en Facebook, y les ofreció 2 noches gratuitas de alojamiento.



A su vez, los acompañó a la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), donde se realizó la consulta a los alojamientos integrantes sobre disponibilidad y medios de pago; mientras que la familia dejó sus datos de contacto y realizó la denuncia ante la Secretaría de Turismo local, y próximamente la radicará ante la Policía.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Si bien en las redes sociales pueden surgir ofertas tentadoras, la confianza puede ser fácilmente traicionada. Dado que no es el primero de estos casos, en la AHGSMA remarcaron la importancia de reservar en establecimientos registrados para evitar estafas y, además, asegurarse que el lugar cumpla con los protocolos sanitarios y todas las medidas de seguridad correspondientes.

En la web www.smandeshoteles.com.ar las personas que deseen viajar a San Martín de los Andes encontrarán un abanico de posibilidades para elegir el alojamiento que mejor se adecúe a sus necesidades.



