Esco cumplió sueños en San Martín de los Andes y Villa La Angostura: Dos vecinos salieron adjudicacdos

La última adjudicación fue el 25 de enero y los números ganadores fueron: 520, 150 y 594. La próxima será el 29 de febrero, fecha en la que quienes estén apostando a Esco tendrán una nueva oportunidad de concretar su sueño de forma más rápida.

Entre los ganadores de este mes que salieron sorteados y no pagarán más sus cuotas se encuentran:

Ruben Farias Pilcaniyeu – Saveiro CS Trendline

Adriana Beatriz Vargas – San Martín de los Andes (dinero en efectivo)

Nestor Fabian Fuente – Mpbi 5p Easy

Emilce Carolina Cheuquian – Etios 1.5 v

Mauro da Silva vecino de Villa La Angostura ganó una importante suma de dinero en efectivo y celebró: “Terrible noticia, ni lo esperaba, la verdad que muy feliz cuando me llamaron que me andaba buscando, quienes eran”. El vecino incentivó a quienes no se animen “la verdad que sin pensar es una buena manera de invertir”.

¿Cómo funciona?

El suscriptor elige entre los numerosos planes que ESCO tiene para ofrecerle y por una cuota mensual accesible, participa todos los meses, con su número de tres cifras, del último sorteo de la Lotería Nacional.

Cuando se transforma en adjudicado, puede decidir llevarse el dinero del capital elegido u optar por el 0 Km. o los artículos del hogar que quiera adquirir con el mismo, dependiendo del plan.

De esta forma cada último sábado del mes, con el sorteo que realiza la Lotería Nacional, son adjudicadas cientos de personas de todo el país. Se toma en cuenta el último sorteo de cada mes que realice la Lotería Nacional. Si no hubiese sorteo por lotería nacional se toma el sorteo nocturno de quiniela nacional.

Si queres cumplir tus sueños podés empezar a ahorrar con Esco y comenzar a transitar el camino hacia lo que necesitas. Busca al representante más cercano de tu zona o comunícate al 294-420-8494.