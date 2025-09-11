md - 2025-09-10T201328.566 EPEN accede a más de $12.400 millones no reintegrables para fortalecer la infraestructura eléctrica

Durante la firma estuvieron presentes el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Damián Eduardo Sanfilippo, el presidente del Directorio del EPEN, Mario Daniel Moya y el director por los trabajadores, Mario Chiappe. El gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía, Producción e Industria Guillermo Koenig acompañaron las gestiones en Buenos Aires.

Con esta medida, el EPEN ratifica su compromiso con la mejora continua del servicio eléctrico y el acompañamiento al desarrollo social y productivo de la provincia del Neuquén.