El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del Ministerio de Infraestructura, firmó junto a la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación el Acta Acuerdo del Régimen Especial de Créditos, que reconoce un crédito de $12.431.200.782 para el organismo provincial.
EPEN accede a más de $12.400 millones no reintegrables para fortalecer la infraestructura eléctrica
EPEN accedió a este beneficio y destinará los recursos asignados a ejecutar un plan de obras estratégicas en diversas localidades de Neuquén.
Cabe mencionar que el beneficio fue posible gracias a la regularización de la totalidad de las transacciones con CAMMESA durante 2024 y hasta marzo de 2025, manteniendo al día todos los compromisos de pago y cumpliendo los acuerdos establecidos. Este esfuerzo de ordenamiento y buena gestión permitió al EPEN acceder a fondos no reintegrables que se destinarán a un plan estratégico de obras en distintas localidades de la provincia.
En este sentido, los recursos se aplicarán a la recuperación de la capacidad de transmisión de energía en líneas críticas y estaciones transformadoras, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, fortalecer la red de transporte y distribución, y reducir pérdidas en el sistema.
Durante la firma estuvieron presentes el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Damián Eduardo Sanfilippo, el presidente del Directorio del EPEN, Mario Daniel Moya y el director por los trabajadores, Mario Chiappe. El gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía, Producción e Industria Guillermo Koenig acompañaron las gestiones en Buenos Aires.
Con esta medida, el EPEN ratifica su compromiso con la mejora continua del servicio eléctrico y el acompañamiento al desarrollo social y productivo de la provincia del Neuquén.