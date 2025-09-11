Diario 7 Lagos
EPEN accede a más de $12.400 millones no reintegrables para fortalecer la infraestructura eléctrica

EPEN accedió a este beneficio y destinará los recursos asignados a ejecutar un plan de obras estratégicas en diversas localidades de Neuquén.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del Ministerio de Infraestructura, firmó junto a la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación el Acta Acuerdo del Régimen Especial de Créditos, que reconoce un crédito de $12.431.200.782 para el organismo provincial.

En este sentido, los recursos se aplicarán a la recuperación de la capacidad de transmisión de energía en líneas críticas y estaciones transformadoras, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, fortalecer la red de transporte y distribución, y reducir pérdidas en el sistema.

Durante la firma estuvieron presentes el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Damián Eduardo Sanfilippo, el presidente del Directorio del EPEN, Mario Daniel Moya y el director por los trabajadores, Mario Chiappe. El gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía, Producción e Industria Guillermo Koenig acompañaron las gestiones en Buenos Aires.

Con esta medida, el EPEN ratifica su compromiso con la mejora continua del servicio eléctrico y el acompañamiento al desarrollo social y productivo de la provincia del Neuquén.

