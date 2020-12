En San Martín entregan lentes gratis para ver el eclipse de sol

Este lunes 14 de diciembre, a partir de las 8.30 de la mañana, se entregarán lentes para poder visualizar el eclipse total de sol de manera segura.

La entrega, que consistirá aproximadamente de 500 lentes, se realizará gracias al trabajo mancomunado del Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, el Grupo de Aficionados a la Astronomía local y el Municipio de San Martín de los Andes.

Las unidades disponibles son limitadas y se distribuirán, una por familia, por orden de llegada, de manera gratuita, en los siguientes puntos de entrega:

Delegación Cordones del Chapelco: Avenida Los Lagos, al lado del Centro de Salud

Delegación El Arenal: Las Mosquetas 318

Delegación Vega Centro: barrio Las Rosas, Santa Fe y Catamarca, frente a la plaza

Secretaría de Turismo: Avenida San Martín y Juan Manuel de Rosas

Es importante reiterar que los vecinos y vecinas que concurran a los puntos de entrega deberán hacerlo respetando los protocolos sanitarios vigentes, como el uso obligatorio de tapaboca y nariz.

RECOMENDACIONES PARA VER EL ELIPSE DE MANERA SEGURA:

Existirá un breve y único momento en el cual será seguro mirar directamente al Sol y es cuando la Luna lo bloquea completamente. Ese momento es conocido como “fase de totalidad” y dura de unos pocos segundos a unos pocos minutos.

Para cualquier lugar en Argentina dentro de la zona de totalidad, el eclipse ocurrirá entre las 11.40 y las 14.50 hs, siendo su máximo, cuando se hace “de noche”, entre las 13.05 y las 13.25 hs (Hora Argentina).

A partir del instante en el que la Luna comienza a desplazarse de la cara del Sol se deberán volver a aplicar las técnicas seguras para ver el eclipse, siguiendo las siguientes recomendaciones:

● No mirar al Sol de manera directa, tanto con o sin eclipse, a menos que se cuente con los materiales adecuados y durante los lapsos máximos establecidos.

● No mirar al Sol a través de cámaras fotográficas, teléfonos inteligentes, binoculares, telescopios, lentes de sol, radiografías o filtros caseros, dado que ninguno de estos elementos detiene la totalidad de las radiaciones emitidas por el sol.

● Para observación directa y segura, utilice lentes especiales que cuenten con etiqueta ISO 12312-2. Estas no deben presentar rayas ni perforaciones y no deben tener una antigüedad mayor a los tres años. También, se pueden utilizar máscaras de soldador de grado 14 o superior. En ambos casos, es recomendable que la observación no supere los 30 segund

