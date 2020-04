En primera persona, la palabra de la empleada municipal que denunció maltrato: “Mi descargo ante el mal momento vivido en la municipalidad de Villa La Angostura”

Les compartimos esta Carta de Lectores que envía Marta Sobarzo, quien denunció penalmente por maltrato a una periodista de la localidad.

Hola mi nombre es Marta, ante la presente quiero manifestar mi situación vivida en el día de ayer viernes 17 de abril del corriente año. Como varios días difíciles que me tocan vivir en mi puesto laboral, en esta oportunidad una periodista ingresa una misiva por Mesa de Entradas de la Municipalidad (de la cual aún no había cumplido con el circuito administrativo para dar continuidad al acceso de lo solicitado), surge, que ésta periodista se impone recibir contestación a su nota presentada, por lo que opta por ingresar por uso de autoridad de prensa considerada por ella misma, por mi parte le dije que vuelva en otro momento, porque estaba ocupada. La insistencia permanente de ésta persona, hizo que lograra ingresar, tomando asiento y ocupando un escritorio en función de trabajo administrativo que se estaba realizando en ese momento. Por respeto, se le concedió un momento otorgándole el espacio reducido de tiempo para que busque su información y se retirara.

La periodista se tomó todo el tiempo que consideró, tomando fotos a cada documentación, y aprovechando el momento para entrevistar a cada funcionario que ingresaba al sector. Esto conllevo a que abuse del respeto que se le había concedido y a entorpecer nuestra labor.

No obstante para descongestionar el espacio debido a que no pueden permanecer muchas personas en un ámbito cerrado y mucho menos en la oficina que es tan chica, le pedí amablemente que se retire por que se aproximaba una reunión ya programada. La periodista luego de mi pedido, comenzó a discutirme altaneramente manifestando que le ocultaba información pública, siendo que la misma se puede solicitar a través de la página web “www.villalaangostura.gov.ar” y además en los boletines oficiales publicados, que esta impuesto hace años, y es la mejor manera para evitar contacto entre papeles y persona ajena al sector. Esto llevo a un momento de tensión por parte de la periodista ya que no se quería retirar, provocándonos hostigamiento y comprometiéndome en mi labor, desmereciendo mi actividad y amenazándome que se encontraba constantemente grabándome con su aparato celular para publicarme en los medios.

Y para dejar constancia que no tengo nada que ocultar agrego imágenes y videos del mal momento vivido, para que se pueda observar que hay maneras y maneras de pedir las cosas sin abuso de poder ni maltratos siendo ajeno al sector.

Que difícil son algunas personas, y que difícil es hacer entender que si cuidamos a uno nos cuidamos entre todos.

Ahora es cuando me pregunto… es necesario corromper mis derechos y funciones?, es necesario perder el respeto para con los empleados?, es necesario contestar y amenazar altaneramente, solo por qué te piden que te retires para dar continuidad con el trabajo?, hay opción a discernimiento por parte de esta persona cuando me amenaza en grabar y publicarme en los medios?

Solo pido y deseo que no se pierdan los DERECHOS, el RESPETO, la CULTURA, la DIGNIDAD en nuestros vecinos y más cuando nos encontramos afrontando un difícil momento en ésta pandemia, otro hecho que nos pone a prueba.

Seamos humanos considerando el respeto al prójimo y aprendamos a vivir la vida, que la vida es corta.

Saludos a todos y espero que logren entender mi situación. La cual me está haciendo pasar un mal momento emocional y anímicamente.

Marta Sobarzo

Dni: 25.640.423