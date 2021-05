En medio del escándalo, Horacio Cabak deja Polémica en el Bar

“No me voy a reconciliar porque él tiene una doble vida”, manifestó la ex mujer de Horacio Cabak, Verónica Soldato, luego de difundir las infidelidades.

Cuando estalló el escándalo, Mariana Iúdica le ofreció al panelista de Polémica en el Bar que se tome unos días para no exponerse, pero Cabak se negó. Ahora, sin embargo, y ante la escalada del conflicto, sí decidió tomarse unos días alejado de los medios, contó Evelyn Von Brocke en Intrusos.

“Me dijo que no iba a ir a Polémica ni hoy lunes, ni mañana ni pasado ni probablemente en toda la semana. Se va a tomar un tiempo hasta que esto se calme, se va a dedicar a su familia, a revincularse, y a pensar. Sobre todo, a pensar”, comentó.

“Así que por ahora Horacio Cabak no vuelve a Polémica en el Bar. Por lo menos hasta que termine la ‘ciencia ficción de su vida’. Eso es lo que él siente eso en este momento. Que le gustaría ir a un programa de televisión a hablar de un montón de cuestiones de lo cotidiano, la vida y el país. Pero se siente involucrado para tener que hablar de su vida, su corazón, de su familia. Él quiere proteger a su familia, por eso no va. No va a ir a Polémica en el Bar porque quiere proteger a su familia y no quiere hablar más de ellas”, concluyó.

