En Angostura fortalecen la normativa de atención para casos no urgentes en los Centros de Salud

Ni bien comenzó la cuarentena a partir de lo dispuesto por el Gobierno Nacional, el Hospital de Angostura tomó la determinación de comenzará descentralizar la atención en los Centros de Salud ubicados en los barrios para evitar la circulación en el nosocomio. Esa disposición se había respetado de muy buena forma durante los primeros tiempos del aislamiento social, preventivo y obligatorio, sin embargo, con el avance en la flexibilización muchos vecinos se olvidaron se seguir al pie de la letra esta disposición.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Sebastián Cazeneuve, vocero del hospital local, contó que en el hospital solo se está atendiendo a personas con urgencias o síntomas que hacen suponer de que se trata de un caso de coronavirus. Es decir que no están funcionando los llamados consultorios externos.

“Se dispuso esta modalidad desde el comienzo de todo considerando que parte del decreto de aislamiento tenía que ver con restringir las salidas y la circulación de la gente lo más posible, y eso incluye en el caso de salud, que la atención se reduzca a la atención de urgencias”, destacó Cazeneuve.

De esta manera se recuerda a los vecinos que en el hospital hoy funciona una guardia general para consultas de urgencia y otra separada exclusivamente para las consultas vinculadas a la sintomatología respiratoria. En el resto de los casos se debe acudir a los Centros de Salud en los barrios.

Si bien esta es una cuestión que ya se había definido apenas comenzó la cuarentena, desde el hospital aseguran que el paso del tiempo y las medidas de flexibilización que se fue dando en algunos rubros en la localidad, parece haber relajado a los ciudadanos, registrándose una baja en el nivel de acatamiento de esta disposición sanitaria.

“En el último tiempo hubo consultas que no son urgencias que han ido a la guardia y por eso es bueno reforzar que los vecinos no concurran ya que en estos tiempos la guardia no está preparada para eso y hasta se puede crear problemas en el funcionamiento”, aseguró Cazeneuve.

Por otro lado, el vocero del hospital señaló que la actualidad en la localidad hay un total de 120 personas aisladas. Para su seguimiento se respeta un protocolo bien marcado con diferentes instancias para tener información precia y controles estrictos.