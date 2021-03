El vivero local pide ayuda: “Angostura es el jardín de la Patagonia, no tenemos políticas para que realmente podamos cumplir con eso”

Desde el Vivero de Villa La Angostura piden con urgencia materiales e insumos para trabajar y advierten: “Villa La Angostura es el jardín de la Patagonia. No tenemos políticas de estado para que realmente podamos cumplir con esa denominación”.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Estela López, encargada del Vivero Municipal, manifestó su preocupación por las plantas “que se están muriendo”, y solicitó donaciones a la comunidad para posibilitar la continuidad del funcionamiento del espacio.

“Desde que empezó la pandemia no se cambió absolutamente nada. Estamos con muchas ganas de trabajar, pero no tenemos cosas. Nos parece terrible que un vivero que conservamos este así. La gente viene por nuestros bosques, ama nuestros bosques, y nosotros estamos trabajando como para que esto siga vivo”, asegura.

Estela explica que hay acciones que son básicas e indispensables, y actualmente no pueden realizarlas, tales como los cambios de macetas. “Los árboles y plantas que vamos creando van creciendo, y debemos pasarlos de una maceta a otra para que reciban el alimento y el agua que necesitan, pero no tenemos”, describe.

Además, remarca que ya han elaborado varios pedidos de presupuesto sin respuesta. Cabe destacar que, a principios de la temporada, desde el lugar iniciaron un proyecto de plantación en la ciclovía, aunque este por el momento se encuentra frenado: “Si visitas el vivero hay flores de todos los colores, pero no las podemos poner porque no hay un sistema de riego, no hay canillas, entonces se secan. Tampoco tenemos vehículo para ir a regar”.

“Nos damos cuenta también que la misma población no tiene la educación ambiental necesaria porque hemos hecho campañas donde entregamos flores, árboles con macetas y le pedimos por favor que cuando plante el árbol nos devuelva la maceta, porque muchos la tiran al basurero y es imposible recuperarla”, manifiesta López.

La encargada cuenta además que existe una ordenanza en la localidad de que se le debe entregar a cada niño que nace un árbol, así como también se encargar de recuperar lo que era la ruta de circunvalación.

“La idea era seguir plantando en la ciclovía, este año habíamos preparado muchísimas plantas por la Fiesta de los Jardines, como no se hizo nos quedaron. Pero tenemos el problema que no hay agua en esos lugares. Probamos para ver cuando aguantaban y justo fue un año más seco”, relata Estela.

La encargada señala además la importancia de tener bosques y de continuar con la producción de árboles para que no se pierda el bosque nativo, las flores, los arbustos, para que todos puedan conocer y aprender sobre el tema, “para que sepan que todas las especies sirven y nos dan el oxígeno para vivir”.

“Estamos paralizados ahora. La verdad es que es un año bastante difícil, sabemos que tener paciencia, pero nosotros a las pobres plantas no les podemos pedir más paciencia porque si o si se están muriendo”, cierra López.

¿Qué podés donar?

Envases semi rígidos: 7lts, 10lts, 15lts y 20lts

Envases de nilón: 7lts, 10lts, 15lts y 20lts

Herramientas de mano: pala, rastrillo, etc

Lombri compuesto

Fertilizante nitro full

Semillas de flores: conejos, godetias, alisum, gazañas y otras variedades

Podés visitar el Vivero ubicado en avenida huemul 52 de lunes a viernes de 09 a 13 horas para o ingresar a sus redes sociales en Facebook o en Instagram Vivero Municipal Villa La Angostura

