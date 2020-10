El Presidente le envió una carta a Trump para desearle una “pronta y feliz recuperación”

El presidente Alberto Fernández le envió una carta a su par estadounidense, Donald Trump, para desearle una “pronta y feliz recuperación”, tras confirmarse que el mandatario y su esposa dieron positivo de coronavirus. AddThis Sharing ButtonsShare to TwitterShare to FacebookShare to WhatsAppShare to ImprimirShare to Más… “Con particular pesar he tomado noticia de que Ud. y su esposa Melania han sido afectados por la Covid-19. Le escribo estas líneas para desearles a ambos una pronta y feliz recuperación”, subrayó el Presidente en la misiva.



Fernández expresó su “solidaridad” por la situación que atraviesa Trump, y advirtió que “la magnitud de la pandemia no distingue entre gobernantes y gobernados, y extiende su peligrosidad de modo amplio”.



“Todas y todos estamos amenazados y por eso deben profundizarse los cuidados. Así lo entienden nuestras comunidades que enfrentan esta tragedia con entereza y responsabilidad”, agregó.



Fernández expresó su solidaridad por el “desafiante momento” que enfrentan Trump y su esposa y concluyó: “Uniéndome a los sentimientos de todo el pueblo de los Estados Unidos, le reitero los deseos en pos de la superación de esta difícil situación”.

Fuente: Telam

0 Compartidos