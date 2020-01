El municipio advierte sobre un evento clandestino que se organiza en las inmediaciones del Camping Correnso

Se informa a la comunidad que desde la Municipalidad de Villa La Angostura se ha tomado conocimiento de la realización de un evento el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de enero a efectuarse en las inmediaciones del “Camping Correntoso”. La Municipalidad deja constancia que los organizadores del evento no han pedido la autorización correspondiente y ésta no ha otorgado ningún permiso y/o habilitación que avale el evento. Se informa que tanto el predio como el evento en sí mismo, no cuentan con Habilitación Comercial, ni Turística ni Bromatológica, quedando la asistencia bajo exclusiva responsabilidad de los participantes. Ante esta noticia, se realizarán y reforzarán los controles de alcoholemia y otros que correspondieren en la zona con la colaboración de la Policía local e intervención del Tribunal de Faltas.

