El monto de la tarjeta Alimentaria será acreditado en cuentas de la AUH

Unas 400 mil familias recibirán el monto de la ayuda alimentaria en las cuentas bancarias donde perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que por la cuarentena ante la pandemia de coronavirus no se pudieron entregar las tarjetas esta semana. “Hay 400 mil tarjetas que se entregaban esta semana y no se pudo hacer. En esos casos vamos a cargar la tarjeta en la AUH”, informó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo en declaraciones al canal Todo Noticias El funcionario nacional transmitió “tranquilidad” a este grupo de personas, ya que remarcó que son “familias vulnerables”. “Todos van a tener el monto de la tarjeta para poder comprar alimentos”, aseveró el integrante del Gabinete.

El aislamiento, primero preventivo y ahora ya obligatorio, impidió que se pudieran realizar las entregas de las tarjetas y el Correo Argentino no pudo llevarlas a tiempo a los hogares de los beneficiarios. Según las proyecciones que hizo el Gobierno en diciembre pasado, este mes el plástico ya tendría que haber llegado al 80 por ciento del país, pero la propagación del coronavirus en Argentina atrasó los plazos y forzó al Gobierno a tomar medidas para que el impacto de la cuarentena sea lo menor posible en las poblaciones más vulnerables. Por ello, el Gobierno hizo esta excepción, ya que originalmente el monto de la tarjeta Alimentar no se podía acreditar en las cuentas de la AUH para evitar que la ayuda social pudiera ser utilizada para otro fin que no sea la compra de alimentos, con excepción de bebidas alcohólicas. La misma contempla la entrega de 4 mil pesos para las personas con un hijo y de 6 mil para las que tengan dos o más. Una vez entregada, se recarga el tercer viernes de cada mes, es decir, este 20 de marzo. “Hoy se carga la tarjeta Alimentaria, los precios deben mantenerse”, afirmó Arroyo en el programa Mañana Sylvestre que se emite por Radio 10. Por otro lado, el ministro informó: “Reforzamos la asistencia alimentaria, 3 millones de chicos en las escuelas y el resto en comedores y merenderos, estamos monotoreando las viandas”.

(Fuente www.perfil.com).