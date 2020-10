El gremio docente en Angostura pide respuestas y alerta: “la falta de conectividad a nivel provincial ha desvinculado a casi el 50 por ciento del alumnado”

El gremio de docentes vuelve a poner el foco en los problemas que acarrea la educación en un año atípico y en el marco del contexto de pandemia. El secretario de ATEN Villa La Angostura, Omar Lara, explicó a Diario 7 Lagos que se reunirán hoy a falta de respuestas del Gobierno en pos de declarar la emergencia educativa a nivel local.

“Sostenemos el hecho de declarar la emergencia basándonos en puntos principales como que no se está invirtiendo en infraestructura mientras las clases se están dictando a distancia, no hay avances en buscar soluciones que impulsen a total conectividad de los alumnos, la disminución que se ha generado en las matrículas escolares y la no recomposición del salario de los maestros”, especificó Lara.

De esta manera, el secretario entiende que es necesario que las autoridades escuchen el reclamo a fin de poder llevar adelante una “inversión necesaria” que modifique la situación actual de la educación en la localidad y también a nivel provincial. Lara detalla que la problemática de la conectividad aún continúa pisando fuerte ya que es “el docente quien debe poner de su salario para sostenerla”, así como también las matrículas han bajado en un 40 o 50 por ciento, lo que conlleva solicitar la emergencia de forma urgente.

Desde ATEN han ratificado que la falta de conectividad ha desvinculado a “casi el 50 por ciento del alumnado”, debido a que “El acceso al derecho a la educación ha perdido una condición fundamental, su gratuidad. Hoy son las familias las que deben garantizar el vínculo docente/estudiante”.

“Otro de los temas que estamos pidiendo es la recomposición salarial. Es algo que nos quedó pendiente desde marzo y con la pandemia quedó todo frenado. Necesitamos tener respuesta del Gobierno porque incluso hay provincias que ya las han tenido, como es el caso de Río Negro, por ejemplo, que logró un 22 por ciento de aumento”, explica el secretario de ATEN a este medio.

En tanto, Lara también manifiesta que el gremio docente local “al día de la fecha, y con todo el tiempo que pasó, no ha tenido respuestas por lo que, si en diciembre la situación continúa de la misma manera, se va a complicar mucho iniciar el ciclo lectivo del año que viene”. “Vamos a partir muy de abajo en la relación salario – inflación”, define el secretario.

Cabe destacar que la semana pasada, desde el grupo han presentado en la legislatura de todas las localidades de la Provincia un “pedido general” haciendo hincapié en el fortalecimiento de la conectividad. “Creemos necesario que el gobierno se haga eco de esto, que nos convoque a dialogar y se resuelvan estas cuestiones enmarcadas en el contexto de pandemia”, finaliza Lara. Hoy por lo pronto, el gremio volverá a reunirse buscando la aceleración de la respuesta por parte de las autoridades.

