El Gobierno anunció la entrega de la Asignación Covid para los trabajadores de salud

Consiste en una suma adicional de 30 mil pesos a abonar en tres cuotas consecutivas de 10 mil pesos durante abril, mayo y junio. Se comienza a pagar este viernes. La negociación salarial, como se acordó oportunamente, se retomará en julio.

El gobierno provincial, por decisión del gobernador Omar Gutiérrez, otorgó la Asignación Covid para todo el personal de la salud pública, que consistirá en una suma adicional de 30 mil pesos, que se abonará en tres cuotas de 10 mil pesos.

El anuncio fue realizado esta tarde por el ministro de Economía e Infraestructura, Guillermo Pons; y las ministras de Salud, Andrea Peve y de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, quienes reiteraron que esta medida tiene por objetivo solucionar el conflicto que mantiene el sector de trabajadores autoconvocados de la salud.

Pons indicó que la primera cuota de la Asignación Covid se depositará al personal de la salud este viernes 16, junto con la segunda cuota de 7.500 pesos correspondiente al bono de 15 mil pesos acordado oportunamente.

“Esta propuesta para los trabajadores de salud es impulsada por el gobernador Omar Gutiérrez, en pos de solucionar el conflicto y es en reconocimiento por la labor que realizaron durante el año pasado”, sostuvo Pons y reiteró que -como se acordó con los gremios estatales en ocasión de definir la pauta salarial para este primer semestre-, en julio está prevista una nueva mesa salarial para establecer la pauta hasta fin de año.

Por su parte, la ministra Merlo aseguró que “la provincia ha planteado un máximo esfuerzo y entendemos que va a ser propicio para transcurrir estos meses hasta la mesa salarial de julio, para enfrentar esta pandemia y ponerle fin a este conflicto”.

“Quiero destacar este trabajo específico con Salud, teniendo en cuenta que el sector ha cumplido y sigue cumpliendo un rol esencial en este contexto inédito” de pandemia, destacó la ministra.

Merlo expresó que los trabajadores autoconvocados “pidieron ser escuchados; el gobierno de la provincia los escuchó. Les pidió que levantaran las medidas de fuerza en las rutas y no accedieron. Ellos pidieron una mesa de diálogo, la provincia aceptó formar parte de un espacio de diálogo, les pidió que flexibilizaran esas medidas de fuerza y, a pesar de ello, sostuvieron esas medidas que no sólo no se flexibilizaron, sino que se endurecieron, llegando ayer a 14 cortes en toda la provincia”.

“Eran las garantías mínimas que estábamos requiriendo para la construcción de ese espacio de diálogo”, recalcó y agregó que “como gobierno provincial, no solamente teníamos el deber de tener una escucha activa con este sector, sino también la responsabilidad de que se vean garantizadas en la provincia la circulación, el abastecimiento -que ayer ya tuvimos graves problemas-, pero necesitábamos también que este sector de autoconvocados pudiera garantizar la paz social”.

