El Futuro No es Desechable recolectará residuos con la ayuda de guardavidas locales

El grupo “El futuro no es desechable” acumula acciones de concientización y cuidado ambiental en un récord de días y tiempo. Con ya cinco salidas efectuadas, los jóvenes preparan la sexta y Camila Torrez adelantó a Diario 7 Lagos a dónde se dirigirán este fin de semana, jornadas en las que contarán con una ayuda especial.

“Este fin de semana vamos a recorrer desde una parte de la ruta donde termina la bicisenda hasta el lago correntoso recolectando residuos”, anuncia Camila, pero la organización no estará sola: lo hará acompañada por la Asociación de Guardavidas angosturense, quienes se sumarán a la recorrida ambiental que proponen los chicos.

Además, Torrez explicó a Diario 7 Lagos que ayer iniciaron un taller de huertas en el Vivero Municipal “para aprender a efectuar compostaje en casas y departamentos”. Cabe destacar que el sábado y domingo pasado, en lo que significó la quinta salida para el grupo, los jóvenes contaron también con la ayuda del vívero, GIRSU y la secretaría de Juventudes.

“El sábado trasplantamos 22 árboles autóctonos que tenían seis años de la famila de los Nothofagus: Roblepellin y Rauly. Fuimos alrededor de 10 personas el equipo y les explicamos a quienes no habían participado nunca. En total terminamos siendo 25 ciudadanos. Si bien el clima no nos acompañó, la lluvia favoreció la tierra blanda y no sufrimos el calor”, relata Camila.

Como ya han explicado a Diario 7 Lagos hace unas semanas, las salidas van la línea a sus objetivos: generar un impacto positivo en la naturaleza y cuidar el medio ambiente, así como también concientizar a la gente y enseñar sobre cómo cuidarlo e invitarlos a participar.

Desde el grupo explicaron además que se necesitan 22 árboles “para suplir la demanda de oxigeno de una persona al día”, por lo que la acción fue de una gran relevancia para la localidad en materia de cuidado ecológico y ambiental.

“Cada año talamos y destruimos a nivel mundial 15 millones de árboles, desde que la civilización humana empezó a desarrollarse, cerca del 46% de los bosques desaparecieron hasta nuestros días”, remarcan los jóvenes de El Futuro No es Desechable.

En lo que significará una nueva salida para este fin de semana, los jóvenes contarán con la ayuda de los guardavidas en otras jornadas que prometen ser inolvidables.

