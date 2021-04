El fútbol femenino de San Martín denuncia desigualdad: piden un lugar para jugar

Este último fin de semana las jugadoras de fútbol femenino de San Martín, que desde hace un tiempo se organizan en una asociación, reclamaron por un espacio para poder desarrollar los partidos con normalidad. Aseguran que “viven relegadas” y buscando “huequitos” para poder jugar.

El club Frontera y el Club Arenal fueron los protagonistas de esta sentada en la cancha municipal de San Martín de Los Andes. La medida de fuerza apuntó a dejar en evidencia la necesidad de tener el mismo espacio con el que cuenta el fútbol masculino para desarrollar su actividad.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Liliana Bermedo, jugadora del Club Frontera, detalló que actualmente son 15 los equipos de fútbol femenino en San Martín de Los Andes que están reclamando su lugar.

“Decidimos formar una asociación de futbol de San Martín porque ya somo muchos equipos y ya comenzamos a jugar el segundo torneo”, expresó Bermedo y agregó: “Lo que se reclama es el tema del espacio para que nosotras podamos tener una cancha fija. Cada fin de semana no sabemos donde vamos a jugar, no sabemos a donde no van a ceder el espacio”.

Bermedo cuenta que que una la organización y diagramación para la realización de partidos ellas se ven completamente desfavorecidas ya que esperan “si queda un lugar en la cancha para organizar un partido”.

Y en esa misma línea, aseguró: “Lo que estamos reclamando es el espacio que se nos prometió al fútbol femenino e infantiles. Ellos (futbol masculino) utilizan la cancha el día sábado, no vemos porque no nos dan directamente el domingo”.

Cabe destacar que previo a sentada que generó sorpresa, las representantes de clubes dialogaron con el Subsecretario de Deportes Pablo Muradián, quien las recibió y les comunicó que se buscaría la forma para solucionar el problema.

Sin embargo, el sábado hubo nuevos problemas con la disponibilidad de la cancha y esa fue la gota que rebalsó el vaso. En un claro crecimiento de la actividad, el fútbol femenino quiere hacerse su lugar en la localidad y ya comienzan a hacerse escuchar.

