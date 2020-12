El fin de una era en San Martín, Aldo Pelletieri ya no ofrecerá sus cabalgatas: “Se cagaron en mis 30 años”

Aldo Pelletieri y su familia es conocida en San Martín por diferentes generaciones de residnetes y también por tusitas que supieron disfrutar de sus excursiones, aquellas que llevaban adelante como nadie. Debido a dificultades brurócráticas, entre otros malestares, después de 33 años el servicio de cabalgata no se vuelve a ofrecer. Se termina una era en San Martín.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Pelletieri señaló que consideran que terminó un ciclo después de mucho tiempo. Los pueblos crecen y los crecimientos no contemplan a todas las personas y las situaciones.

“Seguía haciendo la cabalgatas y llegó un punto que me cansé entre mucha burocracia de Parques Nacionales y muchos oficinistas que no tienen idea de la indiosincracia del país del lugar, no tienen en cuenta que la Argentina se hizo a caballo”, especificó Pelletieri sin querer dejar demaisados detalles sobre esas trabas que encontró en los últimos tiempos para seguir prestando sus servicios.

“Se cagaron en mis 30 años, es toda una vida paseando turistas. No lo digo ni desde el enojo, esta es la realidad, es lo que pasó”, sostuvo con firmeza Pelletieri.

Desde el Callejon Gingins, traza que lleva el nombre de su abuelo, Aldo llevó a miles de turistas en todos estos años a recorrer los encantos de San Martín de Los Andes, sus pasesos se volvieron tradicionales y el boca a boca hizo que su servicio sea reconocido con el paso del tiempo.

Entre muchas cosas que prefiere callar, Pelletieri se queda con el recuerdo de todo lo vivido en estos 33 años y se queda tranquilo con el servicio de atención personalizada que supo dar y que entiende ya no se estila en muchos lugares turísticos.

