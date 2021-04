El duro impacto de los cortes de ruta en los comercios de San Martín: “Entendemos el reclamo de Salud pero no en estos términos”

Pasan los días y el reclamo de los trabajadores de Salud no cesa. Los cortes de ruta provocan serias dificultades al interior de la comunidad de San Martín de los Andes en lo que hace al abastecimiento. Aseguran que todos los rubros de comercios se encuentran afectados por esta situación y piden la intervención del intendente Carlos Saloniti para que todo vuelva a la normalidad.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo SMA, Lucas Mantaras, le informó a Diario 7 Lagos que en los últimos días mantienen contacto permaneente con el intendente para solictar su gestión.

“Nosotros tenemos diálogo con el intendente, le planteamos que necesitamos que haga las gestiones necesarias para destrabar la situación. Necesitamos que se normalice la situación del abastecimiento tanto de mercaderia como de combustible”, expresó con preocupación Mantaras.

Mantaras resaltó que se ve afectado todo, ya que no solo se perjudica a los empleadores sin también a los empleados que tienen dificultades para movilizarse hasta su lugar de trabajo. “Ayer la gente tenía que ir a la terminal de ómbinus para tomar ahí el colectivo porque el colectivo no para porque va lleno. Después está el cuentapropista que no pueden ir al lugar de trabajo o que pierde horas en una cola para cargar combustible”, analizó Mantaras.

Al interior de la cámara de comercio hay socios seriamente afectados, como son las empresas de transporte y los corraalones que tienen atrapados a sus camiones en las rutas. Estiman que lo que debería llegar en 72 horas está llegando en una semana. Esto implica serias dificultades logísticas.

Mantaras agregó que considera que todos los rubros son esenciales para el crecimiento de la comunidad y expresó su apoyo a los Autoconvocados de Salud, aunque con diferencias en la modalidad de la protesta: “Entendemos el reclamo de salud pero no en estos términos, en los terminos en los que se perdjudica a toda la comunidad para poder visibilizar a su reclamo”. Por último, desde la Camára de Comercio, Industria y Turismo de SMA se solicitó específicamente al intendente por gestiones para que haya abastecimiento de diesel, el elemento fundamental para que las máquinas estén activas

