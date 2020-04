El difícil momento del Club Lacar: Los ingresos disminuyeron un 85% y piden ayuda para mantener las cuentas

El Club Lacar cuenta con 700 socios que pagan sus cuotas y 7 empleados que a los que les debe pagar sus salarios. Sin embargo, en comparación con el mismo periodo del año pasado, los ingresos disminuyeron en un 85%.

En el marzo de la emergencia sanitaria por el coronavirus, son muchos los sectores que se vieron afectados por no poder continuar con sus actividades. Los clubes no quedan ajenos a esta situación y apelan a la ayuda de los socios y a los préstamos para no entrar en deuda.

En diálogo con Diario 7 Lagos, el presidente del Club Ramón Villalba, explicó: “Las actividades están frenadas desde que las escuelas también cesaron con las clases asique la gente primero que físicamente no está yendo al club entonces toda la gestión de cobranza la estamos tratando de hacer vía bancos, transferencia”.

Sin embargo, señala que “hay muchas gente a la que no le funciona, con lo cual se hace complicado más allá de los que ya solicitaron bajas, empieza la gente a ver sus realidades y el club es una de las cosas que quedan como las que no son necesidades básicas, menos sin tener la posibilidad de ir al club”.

Los casos van variando: algunos solicitaron las bajas, otros pagan la cuota social, y es por ello que desde el Lacar lanzaron una campaña de apoyo al club, con el objetivo de mantener las cuentas saneadas. “Nos llevó muchos años sanear las cuentas del club, estaba totalmente embargado cuando llegamos y nos llevó mucho trabajo y esfuerzo poner las cuentas en orden”.

“Hoy lo que estamos tratando de hacer es no estar de vuelta en esta situación de deuda, también lo vamos viendo día a día, estamos trabajando en todo lo que son presentaciones en AFIP, los ministerios, para conseguir las posibles ayudas económicas que el gobierno está planteando” explicó Villalba.

Respecto a la situación de los empleados, señaló: “El mes anterior pagamos parcialmente lo que fue fin de marzo, obviamente los empleados tienen que entender que cuando no hay no hay, asique estamos tratando de diagramar de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas que trabajan en el club, cómo ir repartiendo los pocos recursos que tenemos”.

“El 85% menos de ingresos es lapidario. Seguimos con esta campaña tratando de que el socio apoye al club, el que pueda, también es entendible que la gente tiene otras prioridades y la gente que no está recibiendo ingresos no vas a pretender que hagan algo en contra de su propia economía” aclaró.

Villalba también separó entre la parte administrativa y de mantenimiento de la economía de cada empleado y alertó: “Atrás tenés a todos los profes que viven de dar sus clases, de cada una de las actividades, futbol, hockey, básquet, todos los profes también necesitan comer con lo cual hay muchos dando clases virtuales, sobre todo de preparación física, pero se ha desarticulado ese flujo de dinero que venía existiendo”. Es por ello que solicitan a los socios que abonen el 50% del costo de las actividades.