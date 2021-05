El desconsolado llanto de Flor Vigna por el avance del Covid

Aunque Flor Vigna está muy feliz y entusiasmada por su pronto debut en La Academia (eltrece), también le preocupan muchísimo sus seres queridos que están sufriendo el avance del coronavirus. Por eso, sintió la pulsión de compartir su sentir en Instagram.

La bailarina se grabó desde su casa mostrándose muy preocupada por la pandemia e hizo catarsis. “Estoy muy sentimental porque tengo gente muy cercana que la está pasando muy mal con esto del puto covid. No quiero contagiar miedo, no quiero contagiar una mala vibra”, aseguró.

“Lo único bueno que me sale pensar en este momento es ahora o nunca. Quiero compartirlo. Me está naciendo un gran sentimiento de ahora o nunca porque realmente se está muriendo gente. Se está muriendo de verdad”, agregó, reflexiva.

Quebrada en llanto, la participante también subrayó la importancia de animarse a hacer y vivir el presente. “Me parece que estamos en un momento re especial y hay que animarse a hacer las cosas porque nunca se sabe cuándo se puede morir alguien o cuando ya no te den las pelotas para jugártela y volantear un poco la vida. Algo que también estoy aprendiendo es no estar todo el tiempo para el otro. Por más de que estés rodeado de familia y amigos lindos, a no descuidarse. Yo me descuido mucho y después me frustro porque siento que no nutrí las cosas que quiero”, agregó.

Antes de despedirse, volvió a remarcar qué pudo aprender a pesar del delicado contexto pandémico. “Quiero dejar ese lugar. Animarme, este año es un año que estoy invirtiendo mucho para eso: estoy con clases, ensayos, estoy quemada pero ahora que estoy sola lo puedo hacer. Sentarme en la cama y decir ‘estoy orgullosa de mí… Es un momento muy especial que me pegó mucho por lo que le está pasando a gente cercana. Es ahora o nunca, para animarte a lo que carajo quieras. Con tu familia, con amigos, con el amor; si amás a alguien decilo. Si les puedo compartir algo es ahora o nunca”, sentenció.

