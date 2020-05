El deporte sanmartinense lanzó una colecta solidaria mientras idea protocolos para que los gimnasios puedan reabrir

Desde el área de Deportes de San Martín de los Andes, lanzaron la propuesta “El deporte nos une” y durante esta semana estarán recibiendo donaciones de alimentos en gimnasios regionales que luego serán distribuidas por Desarrollo Social.

En diálogo con Diario 7 Lagos, el Secretario de Deportes Municipal, Sebastián Lardit habló desde el gimnasio donde se encuentran realizando la recepción de alimento y señaló: “Hoy es el primer día estaos coordinando las acciones de esta iniciativa de deportistas locales bajo el y aportando desde la secretaria municipal la logística y algunos espacios”.

Entre los lugares de recepción se encuentra el gimnasio Elio Soria, Chacra 2 y la delegación de Cordones de Chapelco. “Allí, la gente del mundo del Deporte y el ciudadano común puede acercar toda la semana de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00 para luego ser distribuidos a través de Desarrollo Social a la gente que más lo necesita” continuó.

Entre los alimentos que pueden acercar se encuentran: fideos, sal, lata de conservas, leche, harina, aceite, salsa de tomate, azúcar, arroz, polenta, latas de arveja o choclo, lentejas y todo lo que tiene un tiempo importante de durabilidad.

Lardit, explicó que el objetivo es “poder estar presentes en esta grave situación que estamos pasando y que ojala prontamente podamos reactivar. Uno como esta en el deporte quisiera cuanto antes poder salir, andar en bicicleta, hacer actividad, pero ante todo el cuidado de la salud y el valor de la vida”.

En cuanto al surgimiento de la iniciativa, el funcionario explicó que se encuentran en comunicación permanente con deportistas locales tanto desde la Secretaría como desde su lugar personal. “Dijimos ¿Qué podemos hacer? y charlando surgió y dije bueno lo canalizamos a través de la secretaria para darle un orden, una organización”.

Además de la propuesta solidaria, desde el área de Deportes se encuentran incentivando a los sanmartinenses a realizar deportes desde sus redes sociales. “Hemos hecho distintas propuestas de gimnasia para la salud, niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y hemos compartido actividades que realiza el ministerio de Deportes de la Provincia, para gimnasia, charlas” detalló.

Asimismo aseguró: “Nosotros incentivamos, motivamos a que le agente dentro de las posibilidades en sus hogares puedan hacer alguna actividad, más que eso no podemos hacer porque no se puede, no está oficialmente reglamentado” y deseó: “Ojala prontamente y siguiendo protocolos del ministerio de Salud de la Provincia podamos ir volviendo a la normalidad progresivamente”.

Respecto a la situación de los clubes locales, Lardit finalizó: “Los clubes privados, natatorios, gimnasios están a la espera de poder reabrir sus puertas, hemos colaborado con ellos, con propuestas, lo que nosotros podemos sugerir, más el área salud pública del hospital a través de su director Juan Cabrera en el armado de algunos protocolos, pero estamos esperando que el gobierno provincial de la autorización”.