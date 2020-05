El cuidado de la salud mental: una psicóloga angosturense responde dudas sobre el estrés y el impacto del confinamiento

En medio de rumores de flexibilización, de “optimización” o de una nueva administración de la cuarentena en Argentina a partir de las próximas semanas, el aislamiento aún no finaliza y ya es de público conocimiento los cambios que han llevado a cabo en su forma de trabajar diversas instituciones de Villa La Angostura.

Consultada por Diario 7 Lagos, la Psicóloga Cognitiva angosturense Nadia Rodríguez (MN N° 65198 – MP N° 1928), quien también trabaja en la Escuela Especial N° 18 de la localidad, explicó como continúan generándose respuestas al impacto que implicó el distanciamiento social, la adaptación que debió realizar la educación, cómo ayuda la terapia online y una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos de Villa La Angostura.

“El aislamiento social continúa teniendo un gran impacto en todos los ámbitos. Fue algo inesperado, llegó y sobre la marcha tuvimos que ir acomodándonos a lo que nos demandaba”, comienza relatando Nadia. Es que tanto en el ámbito educacional como psicológico, las modificaciones están a la vista de todos y da la sensación que ya nada será como antes.

Con respecto a su experiencia en la Escuela Especial N° 18, inaugurada en 2017 y caracterizada por la búsqueda permanente de espacios de inclusión de alumnos con discapacidad, la psicóloga detalla como los establecimientos “se han ido adaptando, tomando aquellas herramientas que antes eran optativas de la virtualidad, para ahora aliarse con ellas estableciendo así un contacto permanente entre la comunidad, alumnos y familias”.

“Hemos tenido situaciones muy diversas. Trabajamos codo a codo con Desarrollo Social, diseñamos actividades y tareas, las adaptamos, nos organizamos como llevarlas a los hogares. También conseguimos alimentos, materiales, todo aquello que necesitaban”, entiende Rodríguez.

Nadia asegura que las consignas a llevar adelante han sido hasta ahora “un constante recalculando, como el GPS”: con los alumnos se enfocaron en lo pedagógico, en lo emocional, en lo lúdico, sin sumar nuevas complicaciones a las familias pero con un objetivo claro: estar presentes, no permitir que los niños pierden su derecho a la educación, contenerlos y teniendo en cuenta las diferencias que experimenta cada uno.

“Fue un gran trabajo que empezaron a realizar todos los/as docentes adaptando las actividades para la virtualidad, familiarizándose con las tecnologías, con mucha creatividad y estando al frente de sus estudiantes, aunque también se encuentran afectados por la situación”, responde la psicóloga ante la consulta sobre el rol de los maestros y profesores en un contexto tan particular.

La profesional destaca la importancia que conlleva el saber que: “no estamos trabajando desde casa, estamos en casa, viviendo una crisis y tratando de trabajar”, que incluye a todos los sectores activos de Villa La Angostura.

En relación a la terapia de forma online, la psicóloga explica que “su consultorio ha seguido gracias a esa modalidad” y resaltó la importancia de que aquellas personas que se encontraban realizando un tratamiento “no lo abandonen en este momento ya que puede generar aumento de ansiedad, estrés, angustia, retrocesos en los avances conseguidos, o surgimiento de nueva sintomatología”.

“Muchos pacientes que prueban la terapia online, no quieren volver a la modalidad presencial: La comodidad de no tener que viajar al consultorio, la optimización de los tiempos, ahorro económico, a veces tener una consulta en pijama o pantuflas, son algunas ventajas de una terapia a través de vías de comunicación digitales”, describe la profesional.

Rodríguez cita a la Organización Mundial de la Salud cuando expresa que la salud incluye el área física, pero también el área mental y social.” Hay personas que en este momento se encuentran atravesando sensaciones de incertidumbre, miedo y ansiedad extremos, la terapia virtual es una muy buena alternativa en esos casos”, sentencia.

La psicóloga cognitiva Nadia Rodríguez brindó a Diario 7 Lagos una serie de recomendaciones para que todos los angosturenses mantengan de la mejor forma posible su bienestar mental a la espera de una nueva etapa de cuarentena y su futura finalización:

No sobre informarnos: En estos momentos de gran incertidumbre, tendemos a buscar información para extremar en medidas de seguridad; esto nos da una “sensación de control”, que al final termina siendo contraproducente aumentando la ansiedad. Buscar fuentes confiables de información, y elegir un momento del día para hacerlo (evitar la noche).

En relación a los niños, hay que prestarle atención a sus dudas y preocupaciones. No generar más inquietudes si no las tienen, intentar limitarnos a responderles lo que nos preguntan de forma clara, adaptándonos a su lenguaje y no sobrecargarlos de información que no puedan comprender, y, sobre todo, no mentirles, ayudarlos a comprender y contenerlos.

Ante la incertidumbre y el miedo a los contagios: No luchar contra la preocupación. Estamos viviendo una situación donde lo más lógico es estar preocupados, podemos dedicar un momento también a la preocupación, dejando salir y fluir esos pensamientos, dialogar con alguien.

Mantener una rutina: es importante intentar mantener horarios y una vida lo más normal posible. Mantener horarios de comidas, y también hacer alguna actividad que nos demande tiempo del día; algo que nos resulte productivo y nos exija un mínimo de horas diarias. No olvidarse de las actividades de ocio. Equilibrar el tiempo dedicado al trabajo, a las tareas del hogar y al entretenimiento.

Gastar energía (hacer ejercicio): uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos en este aislamiento, es a un mal sueño. Esto se debe a la alteración de los horarios (al no captar la luz solar, por ejemplo, si nos levantamos muy tarde). Y, además, a la poca o nula actividad, por lo tanto, no nos cansamos. Una solución a esto es hacer ejercicio diariamente 30 minutos, movernos, caminar alrededor de la casa, o hacer algunos ejercicios adentro.

Abrir una ventana, respirar un poco de aire, y que nos dé el sol o la luz de la mañana para que el cerebro se acostumbre al ciclo de luz. Vivimos en un lugar de naturaleza alucinante, intentar acceder a ella y la luz del sol siempre que sea posible, aun si es observando desde la ventana los hermosos colores que nos está brindando este otoño recién arribado.

Ante la sobrecarga de situaciones estresantes: Realizar ejercicios de relajación, respiración guiados, mindfulness, yoga, para reducir tensiones, concentrarnos en lo que estamos haciendo, disfrutar de las pequeñas cosas y actividades del hogar.

No sobre exigirnos: a veces podemos sentir que al no salir de casa o no ir a trabajar, no estamos haciendo nada, y esto nos genera malestar. Permitirnos estar un tiempo sin hacer nada, no está mal descansar y hasta aburrirnos. Ya tendremos que volver a nuestras actividades con mucha energía. No hacer nada también tiene un gran impacto en el estrés, hay que descansar. En el aburrimiento también se generan muy buenas ideas, ¡a ser creativos!

Descanso: dormir entre 7 y 8 horas (los niños y adolescentes más horas) cada noche, mejora el estado de ánimo, disminuye la irritabilidad, mejora el rendimiento cognitivo. Estos días en los que estamos encerrados pueden producirse roces, estar más intolerantes, por lo tanto, dormir más nos ayudará a ser más pacientes y tolerantes con nuestros seres queridos.

Tratar de mantener una actitud positiva, utilizar el sentido del humor, transmitir mensajes positivos a los demás, que sirvan para superar esta etapa, a la vez que nos produce un estado de ánimo más agradable.

Mantener vínculos con nuestros seres queridos, familiares y amigos.

Es un momento para desarrollar la empatía: Tener en cuenta que la soledad es uno de los mayores enemigos del bienestar, sobre todo en los adultos mayores. Hacer llamados, enviar mensajes, es una buena oportunidad para demostrar el afecto y que nos preocupa su bienestar.

Para aquellos que están trabajando en interacción con personas y atención al público: muestren de forma clara con sus comportamientos que están escuchando. En estos momentos las personas pueden estar muy nerviosas, algunas pasando por situaciones muy adversas, no es momento de juzgar sino de ayudar. Lo recomendable es no pedirles que se tranquilicen, sino mostrarse uno tranquilo/a, tomando protagonismo en la interacción y haciéndoles ver que estás trabajando para ellas. Parar varias veces al día y tomar consciencia de lo importante que es tu labor y la función que desempeñás, te va a ayudar a funcionar mejor y valorarte adecuadamente.

Por último, ante la incertidumbre, saber que somos seres con preguntas existenciales constantes, necesitamos cierta sensación de control, y esta se puede lograr con las rutinas y hábitos que podamos construir en estos días. Si habiendo aplicado todo lo de la lista experimentamos síntomas que no remiten, consultar con un profesional que lo pueda asistir.

