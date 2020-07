El Concejo Deliberante le exige al gobierno de San Martín los documentos públicos que demuestren el déficit que supera los 60 millones de pesos

A través de un comunicado dirigido a la comunidad de San Martín de los Andes, firmado por los tres bloques que conforman el concejo, los ediles reclaman documentos públicos que reflejen el déficit que declara el Municipio. Al mismo tiempo que solicitan el listado de los 166 monotributistas, 51 cargos políticos, 161 contratados, dictámenes jurídicos respecto de la decisión de abonar las horas laborales ordinarias del personal como Horas Extras al 50%, entre otras cuestiones.

Este lunes, los secretarios de Gobierno, Marcelo Sánchez; Hacienda, Juan Manuel Mansilla; de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Muñoz; del COPE, Sara Castañeda; de Desarrollo Social, Natalia Vita; de Planificación, Santiago Rojas; de Vivienda, Marcelo Alveal y de Educación, Flavia Bustos; se hicieron presentes en el Concejo Deliberante donde presentaron un informe, que explicaba los inconvenientes financieros que hoy atraviesa la localidad, argumentados por la caída estrepitosa de la recaudación.

Dicha exposición no fue suficiente para los ediles: “No son respuestas para este cuerpo los dichos de los Secretarios municipales ni la proyección de ningún power point, sino los documentos públicos que rubrican los actos de Gobierno y que deben tener su ingreso formal al Concejo Deliberante”

Comunicado textual:

En el día de ayer, el Concejo Deliberante en pleno recibió a los Secretarios Municipales quienes se acercaron a brindar explicaciones respecto del estado actual de las finanzas del municipio. En la misma proyectaron gráficos de la evolución de los ingresos y egresos desde el inicio de la gestión, en los que se observa una merma significativa en los meses de abril y mayo en cuanto a ingresos, una recuperación en el mes de junio y una sostenida ejecución del gasto lo que genera un deficit acumulado superior a los $60.000.000 (sesenta millones de pesos).

Es importante señalar que habiendo solicitado la información respectiva el 1 de junio pasado (hace 44 días), habiéndola reiterado ante el Secretario de Gobierno el pasado 29 de junio de manera presencial, habiendo insistido en su requerimiento el pasado martes 7 de julio al mismo Intendente, al día de hoy no ha ingresado a este Concejo Deliberante la información requerida, que nos permitirá develar a qué se debe este desequilibrio, que se expresa en el mes que mejor se ha comportado la recaudación pública desde el transcurso de la pandemia. No son respuestas para este cuerpo los dichos de los Secretarios municipales ni la proyección de ningún power point, sino los documentos públicos que rubrican los actos de Gobierno y que deben tener su ingreso formal al Concejo Deliberante.

Los dichos de los funcionarios no aclararon nuestras dudas ni despejaron nuestros interrogantes y la preocupación persiste dentro de este cuerpo. Los cuestionamientos no son peleas entre políticos sino diferencias importantes sobre el destino de los fondos públicos y sobre la administración de su escasez en momentos graves como el actual. La postura de los tres bloques del Concejo Deliberante no son partidarias sino lo que le garantiza a nuestros vecinos la publicidad de actos de gobierno que afectan los recursos aportados por nuestra comunidad.

Aprovechamos la ocasión para reiterar al Ejecutivo municipal la necesidad de contar perentoriamente con la siguiente información:

Listado de los 166 contratos monotributistas con el detalle preciso de montos y plazos de contrato, así como funciones, horarios y dependencias en que prestan servicios;

Listado de los 51 cargos políticos (registrados a abril en la web municipal con su consecuente actualización) con sus funciones y áreas en que prestan servicios;

Listado de los 161 contratados (registrados a abril en la web municipal con su consecuente actualización) con sus funciones y áreas en que prestan servicios;

Dictámenes jurídicos respecto de la decisión de abonar las horas laborales ordinarias del personal como Horas Extras al 50%;

Acta N°6 de la CIAP referida al pago de las horas laborales ordinarias del personal como Horas Extras al 50%

Decreto Municipal que refrende dicha acta de la CIAP

Toda otra documentación respaldatoria de los actos de Gobierno en torno a la Ejecución presupuestaria referida a gastos de personal.

Sin más, aprovechamos la ocasión para saludar a nuestros vecinos, deseando que cuanto antes podamos encontrarnos en una situación mejor para todos y todas.

