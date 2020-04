El Concejo Deliberante de Villa La Angostura elige a los periodistas que pueden participar de las sesiones virtuales

Este miércoles, los medios de Villa La Angostura recibimos un mail con el orden del día anunciando que le sesión se realizaba en el día de hoy, sin especificación del horario de la misma.

Diario 7 Lagos pidió por la misma vía que, en caso de seguir haciendo sesiones virtuales, por favor nos dejen participar o bien nos envíen una grabación de la misma ya que la plataforma Zoom lo permite.

Ninguna de las dos cosas fue posible.

De la sesión participaron los 7 concejales, la Secretaria Parlamentaria, la funcionaria que labra el Acta, el Viceintendente Luciano Villalba y la periodista Mariana Fernández.

Lejos de cuestionar la presencia de la colega, lo que resulta cuestionable es que el Concejo no sólo no haga públicas las sesiones, cuando la carta orgánica así lo establece en su Artículo 96 , sino que además de hacerlo mediante una plataforma con acceso personalizado previamente hayan permitido participar a un medio y a otros no.

Podrán argumentar falta de anticipación de nuestra parte, realmente el concejo no avisa cuándo van a ser las sesiones, es imposible pedir algo que no se sabe que sucederá.

Por otro parte, a la hora de darle un ID (clave de acceso) a un medio, la pregunta es…¿porqué no lo hicieron con todos?. De la misma manera que comparten el orden del día podrían haber compartido el acceso para que todos podamos participar de la sesión.

Resulta al menos cuestionable, que dejen afuera a los medios, o peor aún, que elijan los medios que pueden participar.