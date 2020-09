El Colectivo del barrio: “salen sin escrúpulos a manifestarse en las calles sin respetar las más básicas medidas de cuidado y protección”

La agrupación barrial emitió una carta que reflexiona sobre los derechos de todos los ciudadanos, y expone la cruda realidad del trabajo en negro en Villa La Angostura

Nosotres, trabajadores de este pueblo, quienes no tenemos empresas, ni pymes, ni negocios inmobiliarios, ni hoteles, ni grandes restaurantes, sabemos cada día mejor que esta crisis está desnudando el modelo político, económico y laboral de la Villa, un modelo que hace aguas por todos lados y hace rato.

Sí, nosotres queremos trabajar, pero nos vemos forzades a ofrecer nuestra fuerza de trabajo a un mercado laboral jodido que abunda en TRABAJO EN NEGRO, en PRECARIZACIÓN LABORAL, y en una VIOLENCIA LABORAL que resulta humillante para les trabajadores. En definitiva, de lo que hablamos es de una explotación laboral que pisotea nuestros derechos más básicos y elementales, los mismos que figuran tanto en la constitución nacional como en numerosos tratados internacionales QUE TANTO EL ESTADO COMO LES EMPRESARIES PISOTEAN.

SÍ, NOSOTRES QUEREMOS TRABAJAR. PERO INSISTIMOS EN QUE NO QUEREMOS NUNCA MÁS UN PUEBLO EXPLOTADO, NO QUEREMOS MÁS LABURANTES SIN DERECHOS, NO QUEREMOS MÁS LISTAS NEGRAS, NO QUEREMOS MÁS EMPRESAS EXPLOTADORAS, NO QUEREMOS MÁS UN ESTADO QUE JUEGA PARA LA PATRONAL, NO QUEREMOS MÁS QUE LAS BUROCRACIAS SINDICALES NOS SIRVAN EN BANDEJA, NO QUEREMOS MAS UN PODER JUDICIAL LENTO, PARCIAL, OBSTACULIZADOR Y PATRIARCAL ¡BASTA!

Nosotres como trabajadores también insistimos en que queremos trabajar, por eso, además de demandarle respuestas al estado, trabajamos día a día en desarrollar proyectos autogestivos, es decir, cooperativas de trabajo sin patrón. Ya iniciada la pandemia presentamos múltiples proyectos cooperativos que nacieron como una posible salida en medio de la crisis: cooperativas de construcción que mejoran las viviendas de les compañeres más necesitades, cooperativas de textil, de feria y muchas otras. También venimos desarrollando un proyecto comunitario por el cual le solicitamos al estado un terreno ocioso para poder trabajar y desarrollar estas múltiples iniciativas. Incluso, entendiendo que una de las patas más fuertes de la crisis es sanitaria, no sólo demandamos, nos ofrecimos a poner el cuerpo conformando con otras cuadrillas de agentes sanitaries que puedan ir capacitándose y organizándose con anticipación para afrontar cualquier pico de contagio que se dé. Pero tenemos que decir que, al día de hoy, todas estas demandas siguen sobre la mesa con escasa o nula respuesta por parte del estado.

Sobre esta base, es que exigimos respuestas de parte del estado para todos los trabajadores del pueblo que están viendo como parar la olla, que no tienen techo propio, que no tienen conectividad para poder estudiar y tantas otras carencias que se agudizan por la creciente desigualdad. Ante la vuelta a la fase uno nuestras demandas y las de otres trabajadores, se vuelven aún más urgentes que cuando se inició la pandemia.

En el debate que estamos atravesando creemos que es importante diferenciar los reclamos. Hay sectores de VLA y del país que salen sin escrúpulos a manifestarse en las calles sin respetar las más básicas medidas de cuidado y protección; ocupan las calles y las páginas de muchos medios diciendo que no hay libertades, ni derechos y exigen la vuelta a una normalidad donde básicamente tenían la libertad de explotarnos a más no poder. Por esto, no salimos a la calle con elles porque si bien le reclamamos medidas al estado, también le reclamamos a las empresas que cumplan con nuestros derechos.

Llamamos a todes les trabajadores a organizarse de manera independiente, a crear nuestras propias organizaciones si no queremos ser presas de las lógicas que una y otra vez nos han defraudado y que no parecen tener respuestas a esta crisis. Llamamos a ser conscientes y NO movilizar junto a quienes una y otra vez nos han explotado y poco cuidado para con el otre han demostrado.

PREGUNTAS QUE QUEDAN EN EL AIRE.

Al estado ¿Qué protocolo están trabajando para pensar una Villa que no viva únicamente del turismo? ¿Qué ideas tienen los distintitos partidos para modificar de raíz un modelo que claramente se cae a pedazos? Ante el pico de contagios ¿Cómo y cuánto piensan invertir en salud en clave garantizar este derecho sin explotar e inmolar a les trabajadores de la salud?

A los “inversores” (popularmente conocidos como explotadores): Si hay tanta preocupación por los derechos empecemos por casa. ¿Está la cámara de comercio, los hoteleros, cabañeros y demás, dispuestes a poner en blanco a todes y cada une de les trabajadores? ¿Van a garantizar el total cumplimiento de los derechos laborales sin excepción? ¿Van a garantizar todas las medidas sanitarias de cuidado para la vuelta al trabajo? ¿en qué protocolo están trabajando para garantizarnos nuestros derechos ante una posible reactivación y temporada veraniega?

A les trabajadores: Unamos fuerzas, apelemos a la solidaridad, a la democracia participativa, escuchémonos, organicémonos. Otro mundo es posible.

EL COLECTIVO DEL BARRIO

