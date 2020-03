Educación a distancia en Angostura: con o sin internet en las casas, más detalles sobre como continuará el aprendizaje de los alumnos

En un nuevo comunicado del Comité de Crisis de Villa La Angostura, el municipio informó, entre otras cosas, sobre los controles de aislamiento que se están llevando a cabo en la localidad, la restricción de los horarios de atención para los comercios locales y nuevas acciones conjuntas entre el personal de tránsito, las fuerzas policiales y Gendarmería.

Otro de los puntos destacados del informe fue la novedad en materia de educación para los nuevos modos organizativos de los establecimientos que implica la educación a distancia ante un contexto de aislamiento preventivo y obligatorio.

En diálogo con Paula Gómez, la supervisora del Nivel Inicial brindó más detalles a Diario 7 Lagos sobre como continúan trabajando las instituciones con el alumnado.

De acuerdo a lo explicado por el municipio sobre el relevamiento que se hará en las familias que no poseen internet en Angostura, Paula manifestó que “el proceso de contacto con los hogares ya fue iniciado por las diferentes escuelas para asegurar que todos los alumnos puedan acceder al material de estudio”.

“Todas las instituciones se están manejando con sus respectivas redes sociales -en su mayoría, Facebook-, sistemas de carga de archivos en drive y canales de comunicación como WhatsApp” expresó la supervisora. Para aquellos que no cuenten con conexión online, el mecanismo de aprendizaje cambiará para adaptarse a las diferentes posibilidades.

“Adecuaremos diferentes estrategias”, afirmó Gómez y agregó: “no hay un único modo de comunicar los contenidos”, por lo que la organización con los padres que no cuenten con internet en sus casas también dependerá de cada establecimiento.

En tanto, Paula advirtió: “las escuelas no pueden usar los teléfonos fijos porque no están saliendo, y no hay teléfonos corporativos, sólo se están usando los personales por lo tanto en general se usan sólo para emergencias”, tras ser consultada por el uso de la vía telefónica como canal de comunicación entre alumno y docente.

La supervisora detalló que para aquellos que no cuenten con internet la modalidad de acercar material en papel es la posibilidad que adecuarán la mayoría de las instituciones angosturenses, mientras esperan mayores precisiones sobre el modo de concretar esta modalidad en el marco de la cuarentena obligatoria.

De esta manera, la educación en Villa La Angostura será garantizada para todos los alumnos por igual, prevaleciendo siempre el continuo contacto entre los alumnos y los docentes a la espera del final del aislamiento preventivo y la reanudación del ciclo lectivo presencial.